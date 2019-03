Jorge Javier Vázquez no volverá a 'GH DÚO' y pone en duda presentar 'Supervivientes'

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez intervino telefónicamente en 'Sálvame' tras someterse a una operación de urgencia después de sufrir un aneurisma congénito que desembocó en una hemorragia y un ictus. El presentador contó a sus compañeros (y a la audiencia) esos primeros síntomas para detallar a continuación todo lo que le sucedió cuando fue ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid.

También confirmó lo que sospechábamos: Jorge Javier no volverá a 'Gran Hermano DÚO'. Todos los colaboradores tuvieron su momento para hablar con él. Cuando le llegó el turno a Kiko Hernández, el tertuliano aprovechó para pedirle que frenase el ritmo: "Eres un currante, pero tienes que tomarte la vida con más tranquilidad".

"A todo el mundo que me dice eso le echo una bronca de tres pares de narices", le contestó Jorge Javier. "Soy muy feliz trabajando. Voy a hacer absolutamente todo lo que me digan los médicos, pero cuando pasa esto se pasa y ya está. Haré lo que me digan y seguiré con todo, pero no quiero verme ni con una mantita ni con un caldo ni como Carmen Borrego", explicó, echando mano de su particular humor.

Dicho lo cual, el presentador recordó que "todavía hay peligro y es muy importante que esté controlado porque el postoperatorio es vital". Asimismo, Jorge Javier Vázquez confirmó que debe estar un mes en reposo absoluto, por lo que no volverá a 'GH DÚO', cuyo final está previsto para dentro de tres semanas. Será Jordi González el encargado de sustituirle al frente del programa en las próximas galas.

Ahora, la gran duda es si Jorge Javier podrá presentar 'Supervivientes', el otro reality que conduce en Telecinco. "Una cosa te digo Chelo, como no pueda presentar 'Supervivientes' soy capaz de quemar Los Cayos para que no se haga", le dijo el presentador a la colaboradora, quien podría viajar a Honduras como concursante del programa. De esta manera, Vázquez dejaba en el aire su presencia en el espacio que en principio se estrenará tras la gran final de 'GH DÚO'.