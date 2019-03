DIRECTO | Declaran los guardias civiles que participaron en los registros el 20-S

"No era muy normal en 18 años que llevo presenciar un registro así", explica este agente. "Veías que eso no era muy típico, no era muy normal".

En sus entrevistas, Forn se refería al 1-O "como una votación normal, totalmente legal" y que "no le cabía ninguna duda de que iba a prevalecer la legalidad catalana, que no podía ser otra" que celebrar el referéndum ilegal. Estas entrevistas le eran enviadas por correo.

Pregunta van den Eynde si el agente vio a una señora mayor llorando y pidiendo que permitiesen votar. El guardia civil contesta que no. El abogado de Junqueras se ríe del testigo cuando no recuerda el número exacto de diligencias del procedimiento que empezó a investigar las estructuras de estado en Catalunya.

Pregunta la abogada de Forcadell que por qué no ha declarado esto antes. "Me ha salido ahora", dice.

"No va a sentir usted indefensión", dice Marchena sobre la negativa a ver los vídeos. "La estoy sintiendo ya", contesta la abogada de Jordi Cuixart y Marchena critica que estén presentando escritos como queja por no poder vídeos entiendo que están haciendo un "juicio paralelo por escrito".

A preguntas del abogado de Oriol Junqueras, este agente reconoce que no hubo un intento de asalto a la Consellería de Exteriores ese 20-S: "Podría haber ocurrido, pero no ocurrió".

Le sorprendieron que "cuando estábamos dentro del vehículo, la cara de las personas que la pegaban a los cristales para insultarnos y amenazarnos, eran personas que denotaban violencia, no era una cara normal, estoy convencido de que el 90% no conocían al señor Ferré, era una rabia descontrolada".

"Hubo un cambio en el ambiente. No sólo vivíamos el descontento de la gente, hasta ese momento todo parecía correcto pero vivimos un cambio cuando tuve que bajar un par de veces a hacer un par de gestiones, los comentarios eran diferentes, pasamos a insultos y amenazas de muerte, la actitud se estaba crispando más, ya no reivindicaban que querían votar sino era otro tipo de comentarios", dice.

Pregunta la abogada al agente si ratifica lo dicho esta mañana sobre Enric Vidal después de ser advertido de la posible comisión de un delito de falso testimonio. El agente recula: "Llegar al grado con exactitud, las actas... yo lo que quería dejar de manifiesto es que ese pedido de cartelería se inicia porque lo solicita Òmnium Cultural, no sé si he dicho que lo decía Enric Vidal...".

El juez Marchena da la razón a la abogada Marina Roig y pide al fiscal que no pregunte a este agente por líneas de investigación en las que no haya intervenido él directamente.

"La concentración no inspiraba confianza de que no fuera a pasar ningún incidente si hubieramos bajado con el detenido, la gente estaba allí con los tractores y yo quise asegurar que no pasase nada", dice el agente sobre el registro en casa de Jové.

"Se fue acumulando gente, empezaban a cantar, emitir eslóganes... hasta que se finalizó el registro, incluso aparcaron unos tractores. Nosotros no teníamos protección, había muchos registros y no había para todos". Eran 300 o 400 personas y él pidió apoyo a sus superiores para "poder salir sin riesgo".

El registro en Hacienda, donde no hubo concentraciones masivas, pudo realizarse: "Excepto el incidente que he dicho del señor Junqueras, todo bien", asegura haciendo referencia a esa aparición del entonces vicepresidente en la Consellería para saludar a Salvadó.

"Un ambiente festivo no diría yo", dice el agente a preguntas del abogado Jordi Pina sobre lo que pasó el 20-S en la otra consellería, en Economía. "Yo vi una multitud de gente gritando contra toda persona que saliera o entrara de la Consejería y que no fuera identificada".

Importante afirmación del agente, preguntado directamente si tuvieron algún problema a la hora de hacer el registro con los manifestantes. "No, creo que no".

No tuvieron problemas en salir del domicilio de Salvadó y desde allí le trasladaron a su despacho para seguir los registros: "No había nadie, no hubo ningún incidente".

Explica también Martínez Rico que el Ministerio no era el que vinculaba o no al referéndum estos expedientes de gasto.

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, pregunta si los miembros del Govern con los que se reunió en días anteriores le dieron órdenes de cara al 1-O: "No, eso que pregunta en concreto no". "Nos dijeron: hagan su trabajo".

Entra ahora el interrogatorio de Trapero en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, tres días antes del referéndum. El juez le explica que, como la acusación popular no ha preguntado por eso, no puede preguntar sobre ella.

Como ya hizo con el mosso Castellví, el fiscal pregunta a Trapero por qué no tomaron declaración a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tras el 20-S. "No se me planteó nunca", dice.

Explica Marchena que si la Fiscalía no puede preguntar por algunas reuniones clave, por ejemplo cuando advirtió a Puigdemont de los peligros del 1-O, porque Vox no lo ha hecho y ellos han pedido su declaración.

Explica Trapero cómo discutió con el coronel Pérez de los Cobos en torno al uso de la fuerza el 23 de septiembre. "Él desde el primer momento su respuesta es que eso no puede ser una excusa para facilitar la votación, cosa que me parece ofensiva", explica.

Defiende Trapero la actuación de los Mossos en los días previos al referéndum. "El auto decía lo que decía. No es que no lo quisimos entender, es que no lo entendimos así", dice sobre las actividades que ocupaban los colegios. "Si se veía tan claro que eso eran los actos preparatorios...", dice, defendiendo no haber cerrado todos los colegios antes de ese día.