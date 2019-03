Un hombre en libertad bajo fianza salva de ahogarse a una mujer en Marbella

Hossain El Haddad, de 43 años, se lanzó al agua el pasado 17 de marzo cuando vio a una mujer que se estaba ahogando. Lo cuenta el diario malagueño 'El Sur'. La mujer era incapaz de salir por sus propios medios, tenía dificultades por mantenerse a flote y no había ninguna escalera cerca. Ocurrió en Puerto Banús (Marbella). Después de que el hombre se tirara y la cogiera para mantenerla con la cabeza fuera del agua, una zodiac del puerto se acercó y atendió a la mujer.

Haddad fue acusado por tráfico de drogas tras ser detenido junto al hombre para el que trabajaba. "Cuando la policía lo detuvo en su casa, a mí también me llevaron, aunque yo no tenía nada que ver", explica al diario. Ahora tiene la obligación de firmar en los juzgados los 1 y 15 de cada mes hasta que se celebre el juicio.

"Como estoy un poco gordito pensé que la ropa al mojarse me pesaría y no me dejaría moverme bien", ha dicho al periódico Hossain que vio como los espectadores lo aplaudían por su acción. En la actualidad, el hombre no puede salir de España por su situación judicial. Confía en poder regresar pronto a Marruecos para ver a su mujer y a sus cuatros hijos.