Una joven testigo de Jehová, en coma tras rechazar una transfusión de sangre

Una joven de 20 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Jorge de Huesca, en coma inducido, y con grave riesgo para su vida, después de que, por cuestiones religiosas haya rechazado una transfusión de sangre. Según Radiohuesca.com, el testamento vital de la joven, que es testigo de Jehová, rechaza esta medida médica, que habría sido necesaria tras una operación, a la que se la sometió y que se complicó con una peritonitis. A pesar de que su familia solicitó que se le realizase la transfusión, un juez ha resuelto que la decisión de la paciente, al haber hecho testamento vital, es la que debe prevalecer.

Según informa Heraldo.es, el grave estado clínico de la joven requería una transfusión de sangre. Como está inconsciente no se le puede consultar, pero en su voluntad reflejada por escrito, dio instrucciones precisas respecto a las transfusiones.

El documento figura en los registros de voluntades anticipadas que el equipo sanitario está obligado a consultar. Aunque al parecer suscribió el testamento vital hace solo unos meses, era mayor de edad y se considera que era una persona capaz. Su familia ha intentado revertir la situación para salvarse le vida, hasta el punto de que ha acudido al juzgado, pero la demanda se ha desestimado. De hecho, el juzgado de guardia de Huesca ha dictado un auto en el que considera que no se comete ningún delito a pesar de que su vida corra peligro por no realizarle la transfusión, porque la Ley de Autonomía del Paciente reconoce el derecho del enfermo a que se respete su testamento vital y su negativa a someterse a determinados procedimientos médicos. La Fiscalía habría dado el visto bueno a la resolución y no la ha recurrido.