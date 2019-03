Obi Mikel relata el momento más duro de su vida, el que vivió durante el Mundial de Rusia

El mítico jugador del Chelsea, John Obi Mikel, ahora futbolista del Middlesbrough, ha confesado el que fuera sin duda uno de los momentos más duros de su vida. Lo vivió durante el pasado Mundial de Rusia, mientras muchos de sus compatriotas nigerianos celebraban su participación en el torneo y su enfrentamiento ante la Argentina de Leo Messi. Momentos después del encuentro se conoció el secuestro del padre del jugador.

"Pensaba que iba a perder a mi padre. Por las exigencias que me hicieron, pensaba que le iban a matar. Durante el partido pensé que después del pitido final estaría muerto", confiesa por primera vez en una entrevista con la BBC sobre el momento más crítico del futbolista.

El centrocampista, capitán también de su selección, prefirió no decir nada a sus compañeros y explica el porqué: "Era el capitán y tenía que liderar a los chicos. No iba a decir que no podía jugar, era mi responsabilidad. Tampoco podía contarlo y dejar que afectará al equipo", sentenció.