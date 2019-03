Guerra en Twitter entre el alcalde de Valladolid y Rosalía tras desvelar este lo que pedía por un concierto

Rosalía sorprendió con su último disco 'El Mal Querer' y de ahí que la mayoría de sus fans pidan a gritos que la catalana exhiba su 'show' en toda España. Esto le pasó a un vallisoletano que contestó a Óscar Puente, alcalde de Valladolid, con un tímido "¿a Rosalía la damos ya por imposible no?" sin esperar que la respuesta iba a tener tanta repercusión.

"Pide 500.000 €. Tú me dirás". Así reveló Óscar Puente el 'caché' de la catalana. Antes, el alcalde pucelano confirmaba que Gloria Gaynor cerraba el cartel con motivo de la Feria y Fiestas de La Virgen de San Lorenzo.

El "bombazo" no ha dejado a nadie indiferente y pronto las redes sociales han dado su opinión sobre el dinero que pide Rosalía por un concierto. Este revuelo ha obligado a la cantante a contestar al alcalde de Valladolid: "Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad". Artistas como Yung Beef también han contestado con un simple "políticos..."

El cruce de declaraciones ha continuado en Twitter y es que Óscar Puente ha respondido: "Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha".

"Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el caché de Rosalía sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad", ha concluido la polémica.

