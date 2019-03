Los CDR increpan en público a Torra por la retirada de lazos de los Mossos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha justificado la actuación de los Mossos d'Esquadra en la retirada de los lazos amarillos ante un grupo de CDR que le han interpelado, y les ha pedido confianza y "unidad" para "tirar adelante" en un momento "muy complejo".

A la entrada en un acto electoral de JXCat en Sabadell, Torra se ha topado con una quincena de miembros de los de CDR que blandían una pancarta con el lema "implementación o dimisión" y se ha detenido a hablar con ellos saliendo en defensa de los Mossos d'Esquadra, a los que estos recriminaban actuaciones como la retirada de simbología soberanista y cargas policiales contra activistas independentistas.

El presidente de la Generalitat ha justificado las actuaciones de los Mossos diciendo que "son la policía nacional de Cataluña, pero también actúan a veces como policía judicial por orden de la justicia española".

Torra les ha pedido "unidad" y ha recordado que "si llegamos al 1 de octubre es porque estábamos juntos, y si llegamos al 27 de octubre fue también porque estábamos juntos".

Tras escuchar frases de los CDR como "eso lo hizo el pueblo" porque "es el pueblo el que está en la calle", el presidente catalán ha afirmado que "yo también soy el pueblo" y ha sacado a relucir su "larga trayectoria" como vicepresidente y presidente de Òmnium Cultural, como editor de libros y ahora en el Govern.

"Os pido esperanza y confianza para tirar adelante", ha aseverado, tras afirmar que "yo he aguantado la pancarta hasta que han llegado los Mossos a sacarla" y recordar que ya dejó claro que "no aceptaré una sentencia" condenatoria del juicio al procés. "Como presidente del Govern me merezco un respeto", ha concluido ante el grupo de los CDR.

Entre los activistas que estaba protestando figuraba Francesc Esteve, miembro del CDR Sabadell que fue detenido por el bloqueo que se llevó a cabo frente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de febrero de 2018.