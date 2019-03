El vídeo más inesperado de Jordi Évole: "Nunca pensé que podría colgar un vídeo como este, y me emociona"

Una larga espera al final de un pasillo. Varios segundos de silencio y un Jordi Évole que no deja de mirar a lo que está ocurriendo al otro lado de una puerta.

Este viernes por la tarde, el presentador de 'Salvados' publicaba un tuit en el que reconocía que se encontraba "emocionado" ante lo que estaba a punto de anunciar. Junto a sus palabras, un vídeo en el que se podía observar a Évole al final de ese pasillo, esperando impaciente a la llegada de alguien.

"Nunca pensé que podría colgar un vídeo como este. Y me emociona. Esto ha pasado hoy. Y me encanta compartirlo con vosotros", dice el periodista en su exitoso tuit, que ya cuenta con casi 30.000 'me gusta'.

Durante el vídeo se puede ver como un par de personas cruzan el umbral de la puerta segundos antes de la aparición del que será uno de los entrevistados estrella de la historia del veterano programa de La Sexta: el papa Francisco.

El pontífice aparece en los últimos segundos del vídeo y saluda a Évole, momentos antes de que aparezca un rótulo con la palabra 'próximamente'. Todavía se desconoce cuándo se emitirá la entrevista, pero el director del programa, Juanlu de Paolis, ya ha compartido en Twitter que se trata de "un momento histórico en los 11 años de programa".

Esto ha pasado hoy. Y me encanta compartirlo con vosotros. pic.twitter.com/oMDR7qukE0 — Jordi Évole (@jordievole) 22 de marzo de 2019