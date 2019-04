La peligrosa maniobra de un camionero en un túnel: "¡Mamá, qué se acerca mucho!"

Peligrosa maniobra la que ha realizado un camionero en un túnel en la N-121A a la altura de Sunbilla, Navarra. El conductor del camión se acercaba a un coche en el que viajaban varios ocupantes, entre ellos una niña, y daba las largas a la vez que tocaba el claxon.

Con el morro del camión muy cerca del coche, en el vídeo se escucha a una niña gritar “¡Mamá, qué se acerca mucho!” Acto seguido, otra de las ocupantes manda llamar a la policía para informar del suceso, mientras la más pequeña sigue “Está loco”.

El diablo sobre ruedas era una peli de #suspense que Spilberg rodó en EEUU en 1971.

48 años después, no hace falta irse tan lejos para rodar escenas de miedo con camiones. Denunciado en Sunbilla por conducción temeraria #N121A pic.twitter.com/PZWOZoPgx8 — Policía Foral-Foruzaingoa (@policiaforal_na) 31 de marzo de 2019

“Llamo porque voy supernerviosa. Voy por la carretera y hay un camión grande que me está metiendo el morro y se me está tirando encima. Voy con dos niñas y van supernerviosas y a mí se me está saliendo el corazón”, indica, tal y como se escucha en el vídeo, una de las ocupantes del vehículo a la policía.

Precisamente, el Cuerpo de Policía de la Comunidad Foral de Navarra ha compartido en su perfil de Twitter este incidente y ha informado de que ya está denunciado "en Sunbilla por conducción temeraria".