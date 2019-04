Fernando Alonso: "Si algún día vuelvo, que lo dudo, será para ganar un Mundial"

El piloto español Fernando Alonso, que este martes volvió a pilotar un coche de Fórmula Uno durante una jornada de pruebas en Baréin, insistió una vez más en que no le tienta regresar a dicho campeonato y que si alguna vez vuelve, algo que duda, sería "para ganar algún Mundial".

"No, realmente no me ha tentado para volver. Lo que tenía que conseguir en la F1, o incluso más de lo que había soñado nunca, ya lo logré. No tengo quejas. Si algún día vuelvo, lo cual dudo, porque mi decisión de dejar la F1 es firme, es para ganar algún Mundial. Acabar séptimo, sexto o cuarto no es tentador todavía", dijo Alonso en declaraciones que difunde Motorposrt.com.

"Creo que hemos estado trabajando durante 4-5 años en el equipo y nunca tuvimos la continuidad en la progresión. Vimos algunas señales positivas. Terminamos Barein el año pasado y yo estaba cuarto en el campeonato. Tuvimos algunos buenos momentos, pero nunca la continuidad a lo largo de un año", recordó.

"Este año hay una buena base, un buen programa de evolución y creo que va a ser una temporada mucho mejor. El año pasado empezamos bien, pero luego paramos la evolución en mayo o junio y eso nos hizo sufrir hasta Abu habi y yo sabía que iba a ser mi último año y rodar con el mismo coche desde Barcelona hasta el final fue doloroso", comentó.

Al referirse a su jornada de pruebas, Alonso dijo: "Fue bien. Siempre es bonito porque estos coches son los más rápidos del mundo. Así que, como piloto, es bonito sentir la velocidad y la adrenalina. A pesar de que hubo lluvia a mitad del día, fue una jornada positiva", comentó Alonso.

"Obviamente, el MCL34 es un paso adelante en cada aspecto del coche. Creo que tiene más agarre y es menos lento en las rectas. El motor es un paso grande adelante. En general, como paquete, el coche está en la dirección correcta. Hemos visto en las dos primeras carreras que aún hay que dar otro paso más si queremos competir con los tres mejores. Pero creo que el primer paso es consolidarse como el cuarto mejor equipo, junto con Haas, y eso he sentido en el coche", agregó el bicampeón.

También habló del alemán a Mick Schumacher, hijo del heptacampeón mundial y que debutó este martes en Barein con un Ferrari: "No coincidí en pista con él hoy, pero fue bonito ver en las pantallas esta mañana 'M. Schumacher' y 'Alonso'. Mick tiene un gran futuro; lo hizo muy bien en otras categorías. Creo que este año es muy importante para él en la F2 porque hay varios pilotos 'top' con mucha experiencia y no será una temporada fácil. Pero espero que podamos verle tener éxito y ojalá también en la F1. Será bueno para el deporte y la familia Schumacher siempre será especial en un coche de F1", aseguró el español.