De 'Cayetano' a 'Como una ola': la lista de Spotify del PSOE para esta campaña

Camela, The Beatles, Florence + The Machine o Marea serán algunos de los grupos que acompañarán al PSOE durante su campaña electoral. Así lo ha dado a conocer el partido liderado por Pedro Sánchez a través de su cuenta en Spotify, donde ha dado a conocer las 110 canciones que sonarán a lo largo de la campaña que terminará el próximo 26 de abril con las elecciones generales.

Pedro Sánchez se arranca a bailar al más puro estilo Iceta El presidente de Gobierno ha bailado y saltado al ritmo de 'Bella Ciao' y del 'Salta' de Tequila

Apenas unos días después de presentar las 110 medidas que tendría su próximo gobierno en caso de repetir al frente del Ejecutivo, el PSOE ha presentado la playlist 'La España que quieres': "Te presentamos nuestra BSO de la campaña electoral. Son las 110 canciones que representan a todas las generaciones". Una lista de reproducción, creada por los ejecutivos y ejecutivas del PSOE, en la que podemos encontrar artistas como Rocío Jurado o grupos de la talla de Carolina Durante.

La España que quieres

Al igual que han hecho en otras campañas, el grupo socialista ha combinado música nacional con temas de carácter internacional. Desde grupos y solistas que triunfaron hace décadas, como es el caso de Guns N' Roses, Tino Casal o Gloria Gaynor hasta otros más actuales como Marshmello, Lola Indigo o Aitana Sánchez y Ana Guera con el archiconocido 'Lo Malo'.

En lo que a España se refiere, la lista de reproducción incluye artistas como Zahara, Rozalén, Amaral o Love of Lesbian. También otros como La Fuga, Loquillo y Los Trogloditas, Marea y Kiko Veneno. Todo ello en una lista en la que también podemos encontrar La Venda, el tema con el que Miki Núñez representará a España en el festival de Eurovisión.

La España más internacional

En lo que respecta a la España más internacional, los ejecutivos y ejecutivas del PSOE han seleccionado artistas de la talla de The Beatles, Guns N' Roses y U2. También otros más actuales como Muse, Suede o Arcade Fire, quienes acompañarán al grupo socialista con temas como Uprising, Beautiful Ones o Everything now, respectivamente.

En definitiva, el PSOE ha creado una lista de reproducción para todas las generaciones. Una lista en la que encontramos temas clásicos como Cuando zarpa el amor, Como una ola o Resistiré junto a otros más modernos como Lo malo, Happier o Mi fábrica de baile. Todo ello con el objetivo de representar tanto a los ejecutivos y ejecutivas del PSOE como a sus potenciales votantes.