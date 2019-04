Jhumpa Lahiri: "Tenemos ideas heredadas de lo que es una mujer realizada. Una mujer deber tener derecho a elegir"

Nació en Reino Unido, se crió y estudió en Estados Unidos y ahora vive en Italia. Parece casi inevitable comentar lo que está pasando con la inmigración, hablar de Trump y de Salvini. Jhumpa Lahiri (premio Pulitzer con El intérprete del dolor) se muestra preocupada por lo que ocurre en los dos países que se han convertido en su hogar "es como si uno se hubiera convertido en el hermano pequeño del otro. Es un clima muy peligroso. Pero en los dos países hay personas que están totalmente en contra con lo que está pasando. Es como una tormenta que esperamos que pase". La idea de pertenencia está muy presente en su última novela Donde me encuentro (Lumen), la primera que escribe en italiano, un reto para la autora. "Es igual de complicado que excitante. Es encontrar una nueva voz, una voz que llevo dentro. Lo difícil es saber utilizar esta nueva herramienta de forma correcta". Hacerlo le ha hecho sentir igual de cómoda que insegura "creo que es donde tiene que sentirse el artista, la creatividad sólo puede existir entre esos dos lugares".

La protagonista de Donde me encuentro es una mujer de cuarenta y cinco años que vive sola, que decidió libremente hacerlo, y que a través de los lugares de su día a día, el trabajo, su casa, su ciudad, repasa su vida y sus relaciones afectivas, con sus padres, con sus amigos, con sus parejas. Cuenta la autora que la soledad es uno de los temas más importantes, tanto en la vida como en la historia de la literatura. "Aquí hablo de la experiencia de una mujer moderna que vive sin las relaciones tradicionales que se le presuponen a las mujeres de su edad, como ser madre o tener una pareja. Si pienso en la soledad creo que mi condición de sentirme sola en el mundo es lo que me ha llevado a ser escritora". "Me siento en la periferia de todo" dice su protagonista, una frase inspirada en una idea del novelista Carlo Cassola. La soledad, según Lahiri, hay que aprender a disfrutarla y no pensar cómo evitarla.

Portada de Donde me encuentro

Y no es la soledad la fuente de frustración de su protagonista sino el desarraigo. Al principio de la novela la hija de unos amigos le dice "No aguanto a mi madrastra, no tiene vida propia, no tiene voz propia [...] Quiero ser una mujer fuerte, independiente, como tú". Cuenta la autora que la protagonista disfruta de grandes momentos de satisfacción, de su relación cotidiana con el mundo y que la crisis se le plantea cuando, por cuestiones de trabajo, debe decidir si lo abandona todo, si deja atrás por un tiempo el lugar que la protege y la define. "Para una mujer estar sola sigue siendo algo que da lugar a comentarios. No es lo mismo que para los hombres. De hecho la literatura está llena de hombres de cuarenta y tantos años que están solos y que se nos presentan como héroes. Yo quería hablar de ello y presentar a alguien diferente, una heroína, y no dar a entender que es fácil porque no lo es". De alguna manera, según la autora, es la historia de una mujer que quiere desarraigarse y saber qué significa. Que quiere cruzar una frontera pero que le da miedo.

Lahiri siente que forma parte de la primera generación de mujeres que de manera natural ha podido elegir dedicarse a una carrera o formar una familia. Se ve muy claro en la relación que la protagonista mantiene con su madre, que también representa el arraigo del ser humano. "La madre sí mantuvo una relación tormentosa con la soledad. Pertenecía a una generación distinta en la que casi era impensable que una mujer estuviera sola. Y así ha sido durante siglos, las mujeres tenían que casarse y tener hijos. Las que no lo hacían se decía que eran brujas. Esto es un tributo a las mujeres. Creo que seguimos teniendo ideas heredadas de lo que se supone que es una mujer realizada y nos crea conflicto. Una mujer tiene que tener el derecho a poder elegir. Se trata de derechos. Pero no es tan sencillo, todavía no se asume".