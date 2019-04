Pau Gasol: "Cada vez veo más difícil volver al Barcelona"

Pau Gasol, actual pívot de los Milwaukee Bucks, fue contundente sobre un posible regreso al Barça para retirase en el club. "Cada vez es más complicado, nunca digo nunca pero sé que esa puerta cada vez está menos abierta", explicó.

"Va pasando el tiempo y cada vez es más difícil volver al @FCBbasket. Nunca digo nunca, pero esa puerta está menos abierta". Pau Gasol.



Esta noche a las 00:30h en @vamos, hablamos con @paugasol en exclusiva en #GeneraciónNBA. pic.twitter.com/5rVdvVkmHC — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 3 de abril de 2019

"Es algo que se ha hablado mucho. Se ha comentado mucho desde que me fui en 2001 y es algo que siempre he dicho que sería bonito, me haría ilusión. Pero cada vez va pasando el tiempo y es más difícil", explicó en un avance de un reportaje de Movistar+.

"Y cada vez que avanzo en la NBA, quiero y puedo seguir jugando en la NBA, es más complicado. Nunca digo nunca, pero sé que esa puerta cada vez está menos abierta", concluye el jugador.

Gasol debutó con el FC Barcelona en 1999 y sólo dos años después abandonó el baloncesto europeo para poner rumbo a Estados Unidos. El catalán llegó a Memphis Grizzlies, pasó por Los Angeles Lakers --donde levantó dos anillos- Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks, donde llegó a comienzos de marzo.

Hace tan solo dos semanas fue nombrado como embajador del FC Barcelona en Estados Unidos. Desde entonces ejerce de asesor estratégico, embajador global y 'partner' en el país norteamericano. "Es un reto que afronto con mucha ilusión", dijo Gasol tras su elección para el cargo.