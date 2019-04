Quico Catalán: "Ha habido tres decisiones que cuando las vea el árbitro en su casa se va a echar las manos a la cabeza"

Escucha la tremenda rajada de Quico Catalán contra los árbitros tras el partido de San Mamés https://t.co/2UGaT7oIEw pic.twitter.com/pvFboSo8aw — Carrusel Deportivo (@carrusel) 3 de abril de 2019

El Athletic Club de Bilbao se impuso por 3-2 al Levante Unión Deportiva merced a un tanto en el minuto 91 de penalti de Iker Muniain en un encuentro en el que el cuadro granota llegó a levantar un 0-2 para quedarse finalmente sin puntos.

Tras el partido, Quico Catalán, presidente del Levante Unión Deportiva, se quejó amargamente de la actuación arbitral dejando claro que han sido perjudicados en tres jugadas.

"Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido hoy en este estadio. Han sido tres decisiones arbitrales que cuando el árbitro las vea en su casa se va a echar las manos a la cabeza. Y el árbitro del VAR... no lo puedo entender, es que ya ni protocolos ni formas de trabajar... esto no puede seguir así. Esta es la queja del Levante, no sé si es la forma más correcta pero me da igual. Si me tienen que sancionar 500 partidos que me sancionen 500 partidos", comentó.