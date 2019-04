Abascal sobre la investigación a Ortega Smith: "Si quieren callarnos van a tener que meternos en la cárcel"

Un acto cómodo, la presentación de su libro-diálogo con el escritor, y declarado admirador de la formación, Fernándo Sánchez Dragó, ha sido el lugar elegido por el líder de Vox, Santiago Abascal, para responder a la actuación de la Fiscalía de Valencia, que ha abierto hoy diligencias contra su secretario general, Javier Ortega Smith, por un supuesto delito de odio. Abascal ha incidido en las palabras de su mano derecha sobre un supuesta invasión islamista, "quién se atreve a negar que hay muchos que vienen con esa mentalidad" mientras buscaba desafiar al ministerio público: "si quieren callarnos tienen que saber que van a tener que meternos en la cárcel y que ni aun así vamos callarnos" afirmaba el político vasco tras asegurar que no les caracteriza "el odio a los de fuera" sino "el amor a los de dentro".

El evento, que trataba de reproducir el formato conversacional del libro, ha servido al político vasco para dejar caer algunos ataques contra antiguos adversarios como Rajoy, al que se refería veladamente al asegurar que los registradores de la propiedad "no saben parar un golpe de Estado" porque "no lo tenían en el temario de las oposiciones", y añadiendo en la ecuación, también sin nombrarle, al actual líder popular Pablo Casado, afirmando que él no tiene un master "pero la licenciatura la tengo de verdad".

Al margen de los ataques, Abascal seguía con su estrategia electoral, intentando minimizar la importancia de las encuestas, buscando movilizar a sus votantes apelando a los instintos, "creo que hay un movimiento soterrado superior al que hubo en Andalucía" y tratando de difundir la ilusión de que "va a pasar algo muy gordo" en referencia al resultado de las elecciones. El líder de Vox, que era cuestionado por su falta de respuesta en otros actos a preguntas de materias políticas específicas, aseguraba que no puede "presumir de gran formación" y repetía el argumento de la gente bien formada que le rodea, quienes, sin embargo, no son "personas tecnócratas" decía, si no que vienen a detener "un golpe de Estado", recurriendo de nuevo al choque con el independentismo asegurando que Cataluña sin España "no es Cataluña"

Una hora de charla, que el presidente de Vox trufaba de referencias sentimentales a su experiencia de juventud durante los años duros de ETA mientras trataba de huir de la calificación de extremistas, "somos ultras, ultranecesarios", que defienden, según su relato "lo que defendían nuestros padres" marcando distancias con el resto de formaciones acusando por ejemplo a los populares de "meter miedo" al pedir el voto útil y remarcando que su partido quiere transmitir ilusión y no "meter miedo" a la gente al mismo tiempo que propagaba el temor a una posible independencia de Cataluña: "hay que tener miedo a que se rompa España".

Entre aplausos del público, Abacal, que al principio de la charla decía no querer "dar un mitin" repetía también su intención de derogar las leyes de memoria histórica y de violencia de género, insistiendo en un supuesto nerviosismo de los otros partidos y los medios y la "caricatura brutal" que, dice, hacen de él.