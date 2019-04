DIRECTO | Un mosso asegura que Puigdemont tenía intención de declarar la independencia si había disturbios el 1-O

Alberto Pozas

"Esto no puede seguir así, ya vale, se lo dije dos o tres veces", asegura que dijo a Jordi Sànchez. "La gente no me lo va a permitir, no me van a dejar hacer eso, compréndeme", le contestaba el entonces presidente de la ANC. "A esas horas de la noche yo desconectaba un poco también", reconoce.