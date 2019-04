La desternillante reacción de una madre tras descubrir el fenómeno Bad Gyal

Bad Gyal es, sin duda alguna, una de las artistas del momento. La cantante, de apenas 22 años, ha conquistado la escena europea gracias a su fusión de estilos entre los que destacan principalmente el trap y el dancehall. Principalmente a los más jóvenes, quienes han convertido a la artista catalana en uno de los iconos de la nueva generación.

Tanto es así que cada vez son más las personas que se tatuan las letras de sus canciones sobre su cuerpo. Es el caso de la usuaria de Twitter Olarizu, quien decidió tatuarse la frase "Las niñas quieren tra" en su brazo izquierdo. Una frase que no entendió su madre, quien le preguntó a la joven sobre el significado de la misma después de ver al tatuaje.

"No sé lo que es la Bad Gyal"

la reaccion de mi madre al tatuaje de la bad gyal estoy en el suelo ahogada pic.twitter.com/dStjSmHv7r — Olarizu (@OlarizuFMA) 3 de abril de 2019

La madre de la protagonista, como otras tantas madres y padres, no conoce a Bad Gyal. Por esa misma razón, y después de que su hija le explicara que se trataba de la frase de una canción de Bad Gyal, la madre decidió conocer más sobre este fenómeno, tal y como demuestra Olarizu a través de su cuenta de Twitter: "¿Qué es eso? No sé lo que es la Bad Gyal".

Después de enviarle una fotografía de la cantante, en la que aparece con un estampado de leopardo, la madre solo puede preguntar sobre la identidad de la "triguesa". Segundos más tarde, y después de que la hija se riera por el nuevo término acuñado por la madre, decidió mostrarle una de las canciones de la artista catalana para que conociera más sobre la misma.

"Vamos, prefiero a Los Chichos"

Tras escuchar la canción, la madre reconoce que no es su estilo: "Qué te voy a decir, hija, que a mí esa música...ese medio reggaeton con no sé qué, no sé cuántos... es una puta mierda". De hecho, asegura que prefiere escuchar a 'Los Chichos' antes que a Bad Gyal. Tras mostrar sus verdaderos gustos musicales, la madre le explica que el ruido que ha escuchado en la anterior nota de voz se trata de un pedo que ha salido como consecuencia de la canción de Bad Gyal.

Una reacción que ha conquistado las redes sociales, que ya atesora más de 10.000 retuits y 25.906 me gustas. Después de triunfar con su historia, la joven ha compartido su tatuaje con el resto de la comunidad. Un tatuaje que ha servido a la madre de la protagonista para descubrir el fenómeno Bad Gyal y a la comunidad de Twitter para reírse de esta fantástica historia.