Frank Cuesta y la caza: "Nos van a poner a parir"

El próximo domingo 7 de abril, a partir de las 21:30 horas, DMAX estrena 'Wild Frank: Caza', una nueva temporada del programa que esta vez llevará al aventurero por varios puntos de la geografía española para conocer desde dentro esta tradición tan arraigada que, en la actualidad, está en el punto de mira de distintos sectores de nuestra sociedad.

"En 'Wild Frank: Toros' se mostraba una realidad que generaba un debate, y con 'Wild Frank: Caza' tenemos el mismo objetivo, el mismo espíritu. El espíritu de entender para conocer", ha dicho Antonio Ruiz, director general de Discovery Iberia, en rueda de prensa.

Fiel a su norma de conocer una realidad antes de opinar sobre ella, a lo largo de tres entregas de una hora de duración cada una, Frank Cuesta tratará de conocer de primera mano los argumentos y posturas de aquellos que consideran la caza una tradición necesaria y respetable, pero también de los que creen que se trata de una aberración contra los animales y un negocio innecesario y cruel. Para ello, el herpetólogo lanzará, a defensores y detractores de esta práctica, la siguiente pregunta: ¿por qué seguimos cazando si ya no lo necesitamos para comer?

"Aunque me duela, la caza es necesaria en muchas cosas. Ha estado con nosotros desde que empezamos. Y espero que los que estén en contra de la caza no dejen de estar en contra. Pero sobre todo espero que la gente joven coja un concepto", ha afirmado Frank.

Frank Cuesta en 'Wild Frank: caza' / DMAX

Y ha añadido: "La gente nos va a poner a parir, pero hemos hecho algo que nadie en España ha tenido cojones de hacerlo".

"En 2019 la caza es necesaria. No me gusta, pero es necesaria. ¿Qué es más hipócrita, decir que los cazadores son unos desgraciados y unos asesinos o ir al supermercado a comprar un chuletón? El mundo está hecho como está hecho. Por eso tengo argumentos contra todo el mundo menos contra los veganos. Los veganos, nos guste o no, han tomado una opción de vida por la cual son capaces de sacrificar lo mejor que ha creado el hombre, que es una sociedad estabilizada en comida, ropa y todo lo que necesitamos, por el bien de los animales", ha concluido el aventurero.

Preguntado si el ascenso del PACMA en las próximas Elecciones Generales sería una posible solución al tema de la caza, el extenista ha asegurado que, aunque es un partido político que no le gusta, sí beneficiaría a los animales la entrada de este partido en el Congreso: "PACMA hace mucha concienciación. Aunque no me guste, si el PACMA consiguiera uno o dos escaños sería bueno para los animales".

'Wild Frank: Caza' tendrá tres episodios dedicados a la caza y otros tres especiales que abordarán la problemática que hay alrededor de los galgos, los lobos y los perros peligrosos.