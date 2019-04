Lo que dice el acta de Gil Manzano sobre la expulsión de Diego Costa

Eduardo Iturralde González ha desvelado en 'Carrusel Deportivo' la redacción que ha hecho el colegiado Gil Manzano de la expulsión del delantero del Atlético de Madrid Diego Costa. "Se dirige a mí de viva voz y me dice: 'Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre".

Además, el árbitro internacional también recogió que "una vez expulsado, aún en el terreno de juego", Diego Costa le "agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente".

Ante tal redacción del acta, el jugador rojiblanco podría exponerse a cuatro partidos de sanción, algo que le recordó el barcelonista Gerard Piqué, que medió en la polémica para alejar de la misma a Diego Costa. Ambos mantienen una buena relación de su etapa en la selección española.

El Comité podría incluso ampliar dicha sanción por la segunda explicación que ha redactado Gil Manzano. El hecho de agarrar a la autoridad en el campo llevaría el castigo a ocho encuentros. En este caso, Diego Costa no volvería a jugar hasta la próxima temporada.