Vox elige a un crítico como cabeza de lista por Ciudad Real

El pasado 23 de marzo, Santiago Abascal proclamó en el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real a Ricardo Chamorro como cabeza de lista de Vox al Congreso por esta provincia. Solo dos meses antes el Comité de Garantías le había sancionado por una falta leve. El expediente de esta denuncia, al que ha tenido acceso la Cadena SER, le acusaba de "deslealtad" y "disidencia" por las constantes "injurias y calumnias" contra el partido en esta provincia castellano manchega

La denuncia contra Chamorro y otras cinco personas también hacía referencia a "actos de caciquismo" y a la creación "ilegítima" de un blog de Facebook llamado "Vox Castilla la Mancha" por el que finalmente Chamorro fue sancionado. Una falta leve que va acompañada de la advertencia de que si sumara otra podría "inhabilitarle entre seis meses y dos años y esta cuestión es especialmente relevante a la vista de las próximas elecciones".

Un profesional de la política P.J. Colaboradores y excolaboradores de Ricardo Chamorro consultados por la Cadena SER le definen como un profesional de la política. Decidió abandonar Vox en 2015 cuando no consiguió salir como concejal en Ciudad Real en las municipales pero regresó a la formación de Santiago Abascal en octubre de 2018 después del éxito del acto de Vistalegre en Madrid. Antes, según publicó El Español, Chamorro buscó acomodo en las elecciones europeas de 1999 bajo el paraguas de Democracia Nacional pero no resultó elegido. Un año después volvió a intentarlo en las elecciones generales engrosando la lista de la plataforma España 2000 con idéntico resultado. 11 años después volvió aparecer pero esta vez en las listas de Unión del Pueblo Navarro como candidato suplente en el municipio de Alsasua. Chamorro también ha reconocido públicamente, según este diario digital, haber estado afiliado al PP

"Vox no supo ilusionar"

El número 1 de Vox por Ciudad Real para el 28-A ha sido muy crítico con la formación de Santiago Abascal también por WhatsApp. En un chat, a cuyo contenido igualmente ha accedido esta emisora, Ricardo Chamorro escribió en el verano de 2017 que Vox "ha tenido muchos fallos, ha dado muchos tumbos, la dirección ha sido muy errática y el liderazgo regular".

Un diagnóstico que tiene su origen, siempre según las palabras de Chamorro, en que "se han preocupado de ensalzar a tres estrellas que luego no han tenido fuste" porque se creen que "con fotos con Le Pen y postureo basta". Sin embargo, añade, "la seriedad es importante". Ricardo Chamorro subraya que "el estilo es más importante que las etiquetas, si además no obtienes financiación y estás marginado mediáticamente el fracaso es seguro". Chamorro concluye su reflexión escribiendo que "Vox no supo ilusionar y dejó demasiados cadáveres en la cuneta".

La Cadena SER ha tratado de recabar sin éxito la versión de Ricardo Chamorro y de la dirección de Vox.