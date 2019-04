El 'Príncipe de las Bateas' achica el agua del descenso de Balaídos

Un doblete de Iago Aspas sacó al Celta de Vigo de la zona de descenso tras remontar el tanto inicial de William José para la Real Sociedad, que jugó la última media hora con un jugador menos por expulsión de su goleador, pero que disfrutó de dos buenas oportunidades en la recta final para sumar un punto antes de que Maxi Gómez cerrase el triunfo celeste.

ficha técnica 3 - Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Okay, Lobotka, Jozabed; Iago Aspas, Boufal (Hjulager, min.81) y Maxi Gómez. 1 - Real Sociedad: Gero Rulli; Zaldua, Aritz, Raúl Navas, Theo; Merino (Bautista, min.81), Rubén Pardo (Sangali, min,55), Zubeldia; Mikel Oyarzabal, Sandro (Juanmi, min.60) y William José. Goles: 0-1 William Jose (p), min.32; 1-1 Iago Aspas (p), min.50; 2-1 Iago Aspas, min.70; 3-1 Maxi Gómez, min.90 Árbitro: Melero López (colegio andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a William José (min.58). Además, amonestó a Iagp Aspas y Okay por parte del Celta de Vigo, y a Gero Rulli por parte de la Real Sociedad.

La Real Sociedad se apoderó de la pelota en los primeros veinte minutos, un dominio abrumador que encerró al Celta próximo a su área. Ese acoso inicial se concretó en un buen tiro de Mikel Merino que sacó Rubén, un disparo lejano de Zubeldia al que volvió a responder el portero con una estirada y un lanzamiento desviado de Theo.

No se acercó con peligro el Celta sobre la portería de Rulli, entre otras cosas porque le costó robarle el balón al conjunto vasco; apenas hilvanó pases, apenas conectó sus líneas de ataque. Con el campo empapado, en una tarde lluviosa, la Real Sociedad siguió dominando, aunque su nivel de amenaza decreció. Solo lo intentó con tiros de media, como hizo William José mediada la primera parte.

El Celta se estiró poco a poco. Su primer aviso fue un centro de Boufal que remató forzado Aspas. Pero cuando más desahogado estaba el equipo celeste el árbitro lo castigó con un penalti, un inocente penalti de Olaza sobre Oyarzabal en el momento de despejar una pelota dentro del área. El VAR ratificó la decisión del colegiado. Willian José lanzó y marcó el primer gol del partido.

Ese golpe activó al Celta, desde entonces algo más vertical, más dominador pese a la escasa aportación de sus centrocampistas. Rozó el empate antes del descanso con claras oportunidades, un cañonazo de Maxi Gómez dentro del área que despejó con una rodilla Rulli y, fundamentalmente, tras un error defensivo de Mikel Merino, un mano a mano de Aspas ante el portero visitante que malgastó el delantero con una vaselina mal ejecutada.

Solo reaccionó la Real Sociedad al empuje gallego en los dos minutos finales del primer tiempo, dos contras con disparos envenenados, uno cruzado de Oyarzabal y otro de Sandro que atajó con una buena parada Rubén.

La segunda parte empezó de la mejor manera para el Celta porque no había cumplido el primer minuto y Iago Aspas forzó un penalti, por derribo de Gero Rulli, que él mismo, no sin sufrimiento, transformó para igualar el choque. Y poco después, con los celestes ya dominando, la Real Sociedad se quedó con uno menos por una rigurosa tarjeta roja a William Jose por un codazo a Okay, de nuevo ratificada por el VAR.

Buscó el Celta explotar su superioridad volcando el juego hacia las bandas, y en una subida de Hugo Mallo encontró la forma de desarmar a su rival, que encajó el segundo, otra vez de Iago Aspas, esta vez de cabeza después de una mala salida de Rulli.

Dio un paso atrás el equipo de Fran Escribá y lo pudo pagar porque la Real disfrutó de dos buenas ocasiones con disparos de Sangali y Zubeldia, a los que respondió con dos grandes estiradas Rubén Blanco para asegurar un triunfo que cerró Maxi Gómez en el descuento para sacar a los suyos del descenso.