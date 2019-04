Mbappé: "Zidane es el único que me impresionó tanto como Pelé"

Kylian Mbappé volvió a elogiar públicamente al que fue su ídolo cuando era niño, a Zidane. El jugador francés, se deshizo en elogios al técnico del Real Madrid en France Football, donde también habló de su encuentro con Pelé.

Para el jugador del PSG, tan sólo había sentido esa emoción en un momento en su vida y fue cuando conoció a Zizou: "Estaba frente a un monumento. Nos sentíamos muy pequeños. Como si estuviera en una montaña, sin un plan para subir a la cima. Cuando está en una habitación, ocupa todo el lugar. Y eso no se puede ordenar, o lo tienes o no lo tienes. Incluso cuando no tenía nada que decirle, aprovechaba el momento tan sólo para mirarlo", afirma.

Mbappé aseguró que Pelé no paraba de insistir en cómo se parecía a él de joven, algo que le pareció embarazoso ya que no sabía donde meterse, según explicaba el francés.