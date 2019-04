Los partidos más raros en las próximas elecciones generales

En las próximas elecciones generales se presentan algo más de 1200 partidos en España, según la publicación oficial del BOE. Hay listas que ya cuentan con representación parlamentaria, como PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y los tradicionales partidos nacionalistas ERC, PNV y PDeCAT. Otros son partidos con trayectoria que todavía no han logrado entrar en las instituciones, véase PACMA o Vox. En el caso de este último su entrada en el Parlamento parece más que probable.

También hay formaciones que han conseguido los avales necesarios para presentarse (0,1% del censo) y que, además, han superado el filtro de las juntas electorales. Sus siglas suelen llevar reivindicaciones muy concretas que los grandes partidos han dejado de lado.

Los “antisistema”

Muerte al Sistema (+MAS+). Fundado en 2002 para acabar con la “insultante política” y eliminar “el terrorífico sistema capitalista” para sustituirlo por un “sistema justo, generalísimo y puro”, la formación se presenta únicamente en Teruel y señala como principales culpables de los problemas de España al Ejército, la Policía Nacional y los políticos. Nunca han obtenido representación. Su cabeza de lista se ha inscrito oficialmente como “El Lobo de la Alberca” y fue acusado de atentar contra la autoridad en las elecciones de 2011.

Escaños en Blanco. Un partido creado en 2010 con un solo objetivo “dejar vacíos los escaños”. Su programa político tiene cuatro puntos: dejar la plaza vacía, no cobrar nada derivado del cargo, dar visibilidad al descontento y expulsar a los políticos de las instituciones. En las elecciones municipales de 2011 consiguió dejar 3 concejalías vacías, todas en Cataluña. Según fuentes del propio partido, también obtuvieron 90.000 votos en el Senado ese mismo año.

Espíritu, humanidad, vida, libertad

Partido Humanista. El PH se fundó en 1984 a partir de un movimiento internacional que bebía de mayo del 68. Aunque no haya presentado candidatos en varias provincias, su planteamiento fundamental parte de la necesidad de “experimentar la libertad más allá de la violencia”. Su programa político va en la línea de los partidos de izquierda: reducir la jornada laboral, repartir el empleo y frenar la especulación. Todo con el eje fundamental de la no violencia “como base para que las sociedades avancen”.

Sr. Pedro Sánchez: ¿Qué ha hecho en 2018 para reparar los 40 millones de abortos de 2014 en todo el mundo? — P Familia y Vida (@PFyV) 10 de marzo de 2019

Partido Familia y Vida. Creado en 2002 con sede en Madrid, solo se presenta en Barcelona, Vizcaya y León. Este partido quiere eliminar las leyes de género y lleva en su programa “la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. No ha entrado en las instituciones desde que surgió. En uno de sus tuits más recientes mencionan al presidente Pedro Sánchez al que preguntan “qué ha hecho para evitar 40 millones de abortos en 2014”.

Partido Republicano Independiente Solidario Andaluz (RISA). Su logo es, efectivamente, una amplia sonrisa a la que despunta una nariz colorada de payaso. Así es el partido de la RISA que solo se presenta en la circunscripción de Jaén. En las elecciones autonómicas andaluzas de 2015 obtuvo unos discretos 186 votos que no le valieron para ingresar en ninguna cámara legislativa. No tienen un sitio oficial, aunque sí Twitter y Facebook donde aparece su filosofía política: avanzar hacia el “supervivir” y no “sobrevivir” y hacia el “ser” y no el “tener”. Sus propuestas pasan por la defensa de los valores culturales de Jaén y un punto concreto de su ideario es “no a lo gratis”.

Partido Libertario. El P-LIB nació en 2009 para “diferenciarse de los partidos colectivistas del momento”, según su programa marco. Se presentan solo en cinco provincias y defienden la libertad individual frente al paternalismo, el nacionalismo y el colectivismo. Sus medidas concretas incluyen (entre otras): el fin del carácter forzoso de la enseñanza, la legalización coordinada o unilateral de todas las drogas, la supresión del concepto de lengua oficial o privatizar todas las empresas públicas municipales.

Los jubilados, a las elecciones

Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos. El problema de las pensiones ha acabado convirtiéndose en una papeleta electoral. Este partido “senior” concurre únicamente por Ciudad Real y sus principales medidas pasan por reformar la Ley de Mecenazgo, para evitar las exenciones fiscales de fundaciones, ONG o sindicatos; minimizar el gasto público y reducir un 50% el IRPF de algunas pensiones. La formación se presenta en coalición con “Unidad de Centro”, otro partido cuyo programa defiende “que un español siempre tenga más privilegios que un extranjero” o “que la policía tenga derechos para reprimir efectivamente un delito”.

Partido de Jubilados por el Futuro. Dignidad y Democracia. Recién inscrito en el registro de partidos, solo se presentan por la provincia de Granada. No hay datos sobre sus candidaturas o programa político. A principios de este año, surgió Jubilados Decisivos, un “partido político de implantación nacional” que no ha conseguido los avales necesarios para presentarse a las elecciones, pero mantiene el firme objetivo de “mejorar la situación social de las personas jubiladas y las que lo estarán”.

Tercera Edad en Acción. Creado en 2018 como proyecto político ante “el profundo malestar de muchos españoles de clara deriva que ha tomado España”. En las próximas elecciones generales solo se presenta por Alicante, aunque tiene presencia en varias comunidades autónomas. Su medida fundamental es proteger y mejorar toda clase de pensiones mediante la “reducción drástica del Gasto Público Inútil”. En una entrevista, Carlos Rico, presidente del partido aseguró que para solucionar el tema de las pensiones “España se tiene que poner a trabajar”. Uno de los puntos su ideario es la “revisión del concepto de Sanidad Universal”.