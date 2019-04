El Rayo Vallecano anuncia las disculpas del segundo abonado implicado en los insultos a Marcelino

El Rayo Vallecano ha anunciado este martes que el segundo de los abonados implicados en los incidentes del pasado domingo donde se insultó desde la grada al entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, se ha personado en las oficinas del club rayista para presentar sus disculpas por lo sucedido.

En una carta que ha compartido en su página web el club vallecano, el abonado Rodrigo explica que "quiero dejar constancia de lo profundamente arrepentido que estoy por los actos acaecidos el pasado fin de semana", además de reconocer darse cuenta de "lo mal que hice, me dejé llevar por el ambiente y en ningún momento pretendí incitar al odio ni a la violencia, ni siquiera pensé que podía ser de esa forma y al igual que yo muchos se dejaron llevar por el momento, pero esto no me excusa".

También matiza sus palabras disculpándose: "No puedo justificar mis actos, lo que sí puedo hacer es pedir disculpas. Nos creemos que podemos insultar sin consecuencias. Sé que con 20 años tengo mucho que aprender, pero les puedo asegurar que a raíz de esto he abierto los ojos. Reitero mi más sincera disculpa", sentencia Rodrigo en su carta, abonado al cual el Rayo Vallecano ya ha decidido sancionar retirándole su credencial para lo que resta de temporada.