María Pedraza y Jaime Lorente sacan los colores a Pablo Motos: "Hablar de eso está feo"

Este lunes, María Pedraza y Jaime Lorente, conocidos por ser los protagonistas de 'La Casa de Papel' y 'Élite', acudieron a 'El Hormiguero' para presentar '¿A quién te llevarías a una isla desierta?'. Lógicamente, el motivo de la visita era promocionar la nueva película española de Netflix, pero Pablo Motos dedicó solo unos minutos a hablar del proyecto que les había llevado hasta allí y se interesó más por la vida privada de sus invitados.

"La vida loca empezó en 'La Casa de Papel', pero luego, después, ya siguió en 'Élite' donde, en la serie, os enrolláis y os enrollasteis de verdad", dijo nada más empezar. Sin embargo, los actores le corrigieron y afirmaron que su relación empezó una vez terminaron las grabaciones de 'Élite'. A continuación, Motos insistió, preguntando a la pareja por quién de los dos había tomado la iniciativa.

"Es que hablar de esto, ahora que lo hemos dejado, está feo", contestó Lorente, ante la mirada atónita de Pablo Motos. Los actores, en cambio, se rieron, dejando entrever que se trataba de una broma.

Por eso mismo, Motos no se dio por vencido y volvió a la carga: "No quiero preguntaros por vuestra relación porque he visto que no queríais hablar de ella...", a lo que Pedraza le recordó: "¡Qué lo hemos dejado!".

"¿Es verdad o no?", preguntó entonces el presentador. "No, no. Estamos muy felices", zanjó Jaime Lorente.