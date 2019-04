La actuación más angustiosa de 'Got Talent': "No me gusta que la gente se autolesione"

"El nivel de dificultad de esta actuación de escapismo es extremo, y no estamos bromeando. Por motivos de seguridad la dirección de este programa ha prevenido una maza que si, en algún momento consideramos que la vida de Christina está en el peligro, podremos romper la urna para que salga el agua y pueda respirar". Así presentó Santi Millán en la segunda semifinal de 'Got Talent' el número de un participante que se disponía a jugarse la vida en una prueba en la que tenía que liberarse de sus ataduras para salir del recipiente en el que estaba encerrado.

El concursante quería superarse a sí mismo (en las audiciones aguantó 6 minutos) y elaboró un juego de escapismo en el que superó los 8 minutos bajo el agua. No obstante, el participante empezó a convulsionar durante los últimos segundos, y la tensión y la angustia en plató llegó a tal punto que el presentador estuvo a punto de romper el cristal pensando que no iba a superar el reto.

"En este programa he descubierto que sufro mucho viendo a la gente hacer estas cosas", dijo Paz Padilla, visiblemente afectada, tras la actuación. "Lo paso muy mal. No me gusta que la gente se autolesione y lleve su cuerpo al límite. No lo veo necesario. Lo siento, pero no me gusta lo que haces".

Entonces el concursante explicó por qué hace lo que hace: "Tuve un accidente en el trabajo y me dijeron que no iba a volver a hacer submarinismo. Quiero ver que es posible. Me gusta actuar, me gusta lo que hago". Y añadió: "Ahora estoy bien. Tengo que sentarme para recuperar la respiración, pero es normal. Nunca me he desmayado en el agua, jamás".

"No hay una categoría deportiva que lo defienda, pero lo que nos está demostrando aquí es que el hombre, el ser humano, quiere y necesita llevar su cuerpo y su mente al límite. Enhorabuena", afirmó por su parte Risto Mejide.