Duras críticas de Samuel Eto'o hacia Pep Guardiola, el hombre que decidió que su etapa en el Barcelona había terminado. En una entrevista exclusiva con beIN Sports, el camerunés asegura que le dijo una vez al técnico que debería pedirle perdón por cómo se comportó con él relegándole al banquillo para favorecer a Leo Messi.

"Le dije que tenía que disculparse conmigo porque era yo el que hacía ganar al Barcelona, no Messi", asegura en la entrevista. El actual jugador del Qatar SC va más allá: "Pep ha vivido toda su vida en Barcelona pero en los años que pasé allí no entendió al equipo. No vivió la vida de nuestro grupo".

Eto'o confiesa en la entrevista cómo vivió el hecho de que el técnico quisiera venderle. “Mi abogado en ese momento me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado de fichajes. Dije 'de verdad'. Me contestó que sí, que era una petición de Guardiola".

A pesar de todo, Eto'o asegura que su relación con el técnico es cordial. De hecho, asegura que con su venta al Inter le permitió tener "el mejor contrato de la historia del fútbol".