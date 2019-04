Concha Velasco ha sido galardonada con el Premio Max de Honor 2019 por ser “una figura clave en la historia de las Artes Escénicas”. El comité organizador de los premios ha resaltado su gran trayectoria como intérprete y la ha destacado como “figura pionera del teatro musical español y su compromiso con la figura femenina”.

La actriz y cantante se ha mostrado entusiasmada con el premio. "Me ha pasado como con el Goya, era un premio que se me resistía. Estoy más contenta que unas castañuelas", ha confesado esta mañana en los micrófonos de la Cadena SER. A punto de cumplir los 80 años, confiesa que junto a actores como Nuria Espert o José Sacristán forma parte de una época en España que ya pasó. "Somos los supervivientes de una España que ha progresado", ha dicho.

La artista recibirá el galardón el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid durante la ceremonia de entrega de la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que organiza la Fundación SGAE con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de la Junta de Castilla y León. Tras conocer la noticia, la actriz ha declarado sentirse “ilusionada y muy feliz. Y, además, me lo entregan en Valladolid, figúrate, mi ciudad”.

Concepción Velasco Varona nació en Valladolid en 1939, ciudad de la que recibió la Medalla de Oro y en la que ostenta una calle con su nombre. Actriz de teatro y cine, cantante, bailarina y presentadora de televisión, ha participado en más de 80 películas y en una treintena de obras teatrales, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la escena española.

La intérprete, que en su palmarés cuenta con un Premio Max en 2002 a Mejor Espectáculo Musical por Hello Dolly!, ha destacado el valor de recibir el Max de Honor: “Estoy ilusionada por lo que significa para mí. Ya tengo un Max a la mejor productora y he sido finalista en varias ocasiones, que se me conceda ahora el premio Max de Honor es importantísimo”, ha concluido.

Pionera del teatro musical en España

Formada en baile español y danza clásica, Concha Velasco trabajó en el ballet de la Compañía Nacional de Ópera y en la compañía de flamenco de Manolo Caracol. Ya en 1985 se incorporó a La comedia musical española, programa que recuperaba el género de la revista amadrinado por Celia Gámez. Continuó su carrera en la pequeña pantalla, presentando y participando en programas musicales como Viva el espectáculo en el que además de actuar, servía de altavoz para los autores de su época. De pronto, Concha Velasco entraba cada noche de viernes en los hogares españoles y con un carácter autodidacta consiguió labrarse una leyenda como icono y referente, como artista y como mujer.

Pionera de un género que aún estaba por emerger en España, Concha Velasco construyó una carrera meteórica con obras musicales como Mamá, quiero ser artista (1986) de Juan José de Arteche o Carmen, Carmen (1988) de Antonio Gala, de quien fue musa. En teatro, también destacan sus interpretaciones en La truhana (1992) y Las manzanas del viernes (1999), también escritas por Antonio Gala. Como empresaria tuvo gran éxito con la adaptación del musical de Broadway Hello, Dolly!, que protagonizó ella misma. Recientemente ha trabajado en Hécuba (2013), en Reina Juana (2014) y El funeral, espectáculo con el que actualmente se encuentra de gira.

Conocidos son sus trabajos en obras como Los derechos de la mujer (1962), The boyfriend (1962) o Las que tienen que servir (1962), Filomena Marturano (1979) o Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1981). Convertida en himno de una generación, la artista empleó su popularidad para servir de altavoz en la lucha de derechos de los creadores, para apadrinar a nuevos autores y comprometerse también con movimientos políticos.

Además del teatro, su trayectoria profesional ha estado también muy vinculada al cine. Con 16 años, debutó en la cinta El bandido generoso (1954) de José María Elorrieta. Tras esa primera experiencia llegaron Las chicas de la Cruz Roja (1958) de Rafael J. Salvia, El día de los enamorados de Fernando Palacios (1959), Los tramposos (1959) de Pedro Lazaga, y posteriormente en La colmena (1982) de Mario Camus, Más allá del jardín de Pedro Olea (1996) y París-Tombuctú (1999) de Luis García Berlanga.

En la década de los 80, su nombre se asocia a la televisión, en la que trabaja como presentadora y actriz, destacando su papel protagonista en Teresa de Jesús (1983) de Josefina Molina. Desde 2011 se incorpora al equipo de Televisión Española como presentadora de Cine de barrio, trabajo que compagina desde entonces con otras grabaciones como Las chicas del cable (Netflix) o Gran Hotel (Antena 3).

Una vida de reconocimientos profesionales

Actriz galardonada con el premio Goya de Honor 2012, su trayectoria ha sido avalada por numerosos premios como el Premio Ondas (1988 y 2012), el Premio Miguel Mihura de la SGAE (1982), el Premio Nacional de Teatro Pepe Ibsert (1999), la Medalla de Oro de la Academia de Cine 2003, Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo 2008, Premio Toda una vida de la Academia de Televisión 2009, la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos 2010, Premio de la Unión de Actores 2012 y Premio Valle-Inclán de Teatro en 2014, el Premio Corral de Comedias en 2016 y el Premio Nacional de Teatro 2016, entre otros. Además, fue finalista como Mejor actriz a los Premios Max en 2010 por su trabajo en La vida por delante, y se alzó con el Premio Max a Mejor Espectáculo Musical por Hello, Doly! en 2002. Recientemente fue galardonada con el premio Duende Zahorí del Festival de Invierno de Torrelavega y la Medalla de Oro de Madrid, entregada por la alcaldesa Manuela Carmena.