La durísima charla del entrenador de Sara Sorribes: "Reviéntate la cabeza con esto"

Germán Fuentes, entrenador de Sara Sorribes, fue a hablar con la tenista enfadado por el juego de la española. "¿Para qué lo quieres, eh? ¿Para qué lo quieres? Reviéntate la cabeza con esto", fueron las duras palabras del técnico a la jugadora al finalizar el segundo set del partido, donde Bogdan consiguió remontar, dando pie a un tercer set.

"¿No he entrado aquí y te he dicho lo que tenías que hacer?¿Para qué me llamas?¿Me pongo la faldita y juego yo?¿Llamó a tu papá y que venga a jugar? La que tienes que trabajar eres tú", seguía reprochándole Fuentes durante el descanso, indicándole que "dejara de lloriquear y de mirar para fuera", donde él se encontraba sentado. "Hasta aquí nos ha traído el río, me da igual lo que hagas, a mi no me mires", zanjaba molesto. La tenista española finalmente se clasificó para los cuartos del abierto de Bogotá, ganado a Bogdan por 6-4, 4-6, 6-4.