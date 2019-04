Una escuela de Barcelona veta 'Caperucita Roja' por "sexista"

Hasta 200 cuentos infantiles han sido retirados de la biblioteca de la escuela pública Tàber en Barcelona, lo que supone el 30% del fondo. La Asociación Espai i Lleure (Espacio y Ocio) y la comisión de género del colegio han analizado los libros con perspectiva de género. Han explicado que el 60% tienen algún estereotipo de género, pero que han optado por dejarlos para no vaciar las estanterías. Sólo un 11% son positivos en perspectiva de género, aseguran.

En el análisis han tenido en cuenta distintos factores: el número de personajes de cada sexo, si eran protagonistas o secundarios o qué roles desarrollaban. Entre las conclusiones han explicado que la mayoría de personajes femeninos son secundarios y se les atribuyen tareas de cuidados o maternidad o tienen roles relacionados con el amor. En cambio, los personajes masculinos son protagonistas y desarrollan todo tipo de roles con actitud valiente y competitiva.

Impacto en la identidad

La asociación explica que los cuentos que se leen de niño tienen un gran impacto en la formación de la identidad de la persona, ya que se naturalizan conceptos en una edad en la que todavía no se tiene capacidad crítica. Los resultados del proyecto Biblioteca y género se publicarán en el Observatorio de la Igualdad de Género del Instituto Catalán de las Mujeres.

La responsable de Espai i Lleure, Ana Tutzó, ha explicado a la televisión pública que los niños pueden escoger infinidad de roles y actividades, pero siempre demostrando valentía, fuerza, esa forma de imponerse, de ser mejor, de competitividad". La bella durmiente o La Caperucita Roja son algunos de los títulos retirados, según avanzó este miércoles la televisión municipal Betevé. Aunque Tutzó, prefiere no entrar a dar los títulos concretos porque considera que lo importante es poner el foco en el problema de fondo. "La sociedad está cambiando y es más sensible a la cuestión de género, pero esto no se está reflejando en los cuentos”, ha dicho.