Zidane: "Hay muchos jugadores que pueden hacer caja"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, explicó cuando le preguntaron por posibles fichajes o salidas del club blanco que "van a tener cambios al final de temporada" y que "hay mucho jugador para hacer caja".

"Cambios vamos a tener, pero no vamos a cambiar ahora, sino al final de temporada. Las cosas se sabrán al final de temporada", explicó. "Yo quiero cosas y esto se va a hacer. Al final veremos los cambios que vamos a tener", dijo.

Además, también dijo que "iba a tener una conversación" con aquellos jugadores que saliesen. "Estamos todavía jugando, nos quedan siete partidos. habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer", explicó.

"Hay muchos jugadores que pueden hacer caja"

Cuando le preguntaron si Isco, con pocos minutos durante la etapa de Solari, y si podría hacer caja, Zidane dijo que "hay muchos jugadores que pueden hacer caja. Hay muchos equipos interesados en ellos". Además, también afirmó que respecto a las posibles llegadas "hay piezas clave". "Estoy seguro de que no vamos a cambiar todo", matizó.

Sobre Benzema dijo que "es compatible con todos los jugadores. A los buenos les puedes juntar, el sabe que puede hacer muchas cosas y se puede asociar con muchos jugadores". Sobre Courtois, que "no se encuentra bien. No es sólo una molestia, son dos o tres. Cuando es así, mejor no arriesgar".