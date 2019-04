El Athletic suma tres puntos ante el Rayo en un partido protagonizado por el VAR

El Athletic retomó las ansias europeas que se le frenaron la jornada anterior en Getafe con un triunfo por la mínima en San Mamés ante un Rayo Vallecano que se hunde un poco más en la tabla clasificatoria después de caer este domingo por tres goles a dos.

Abrió el marcador Williams para los locales y empató Alex Moreno para los visitantes antes del descanso; de nuevo puso Williams por delante al Athletic, Raúl García marcó el 3-1 que parecía decidir el partido y Raúl de Tomás marcó el 3-2 definitivo a poco del final para dar unas esperanzas a su equipo que no se pasmaron.

Con los dos de hoy, Williams suma ya 12 goles en LaLiga y 14 en lo que va de temporada, su mejor marca de siempre en un curso completo; Raúl anotó su octavo tanto en Liga y RDT el decimocuarto.

Los tres puntos sumados permiten al Athletic auparse a la séptima plaza, empatado a 46 puntos con el Valencia a la espera del derbi valenciano de esta tarde, y el Rayo sigue decimonoveno, ahora a un mínimo de cuatro puntos de la salvación.

Fue un partido loco en el que sucedieron muchísimas cosas: entre otras, cinco goles válidos, un expulsado, tres intervenciones del VAR, un gol anulado, un penalti pitado al menos un minuto después de que se produjese, fallado al lanzarse y otro anulado tras señalarse.

Se puso rápido en ventaja el Athletic, en el minuto 2, con un tanto de Williams que no dejó bien parada a la defensa visitante. Ya que el delantero centro local voleó casi a placer en el segundo palo un centro pasado a balón parado de Beñat desde la izquierda y cerca de la línea divisoria.

El remate de Williams dio en Amat y se le hizo casi imposible a Alberto, que llegó a tocar la pelota pero sin poder evitar que se colase entre los tres palos. Fue el aviso de un arranque a por todas de los de Gaizka Garitano, que no dejaron ni respirar a los de Paco Jémez, incapaces de superar la presión local.

El 2-0 rondaba por La Catedral y si no subió al marcador fue porque Alberto le cazó un penalti a Raúl García en el minuto 18 que señaló un rato después el árbitro a instancias del VAR. El meta rayista no sólo detuvo el lanzamiento desde los once metros del navarro, sino también otro remate casi más claro aún de Yeray en el rechace.

Acusó ese fallo el Athletic y espabiló al Rayo, que empezó a cruzar el medio campo y a testar a Herrerín con lanzamientos lejanos, aunque sin mucho peligro, de Bebé y Mario Suárez. Martínez Munuera pitó otro penalti, de Abdoulaye Ba a Williams, aunque tras visionarlo en por televisión a instancias del VAR rectificó su decisión.

Frenó esa jugada el dominio del Rayo, pero se repuso y fue capaz antes del descanso con el primer tanto de Alex Moreno en Primera División. El interior zurdo visitante remató en el segundo palo un centro de Bebé desde la derecha, rechazado hacia atrás en el despeje por Raúl García.

La segunda mitad empezó como la primera, con un tanto de Williams ayudado por un defensa rayista, en este caso Abdoulaye Ba, que desvió un disparo en buena posición pero mordido.Y empeoró mucho más las cosas al Rayo con una expulsión del peruano Luis Advíncula por dos amarillas casi seguidas en los minutos 49 y 51.

Mario Suárez buscó el empate en una jugada a balón parado y Williams y Córdoba perdonaron el 3-1 en buenas ocasiones para marcar. Sí llegó a marca Mario al recoger un rechace de Herrerín en un golpe franco, pero el tanto que dio el árbitro lo anuló el VAR por fuera de juego.

Y también llegó el 3-1, después de que el Athletic lo anunciase en dos ocasiones en ocasiones clamorosas en los que es difícil explicar como los delanteros locales no atinaron con la portería. Como ejemplo una jugada con varios remates, primero de Beñat al larguero en espectacular volea desde fuera del área y después de Unai López despejado en la raya de gol por Abdoulaye Ba.

Ese tercer tanto local lo marcó Raúl García, quizás el jugador más activo del encuentro, con un disparo con poco ángulo que se le coló por debajo del cuerpo a Alberto, también de los más destacados del choque, menos en esa jugada.

En un ida y vuelta ya permanente, con el Athletic poco fluido en el manejo de las ocasiones que se le presentaban una y otra vez, RDT marcó el segundo tanto de su equipo para darle esperanzas de cara a los últimos minutos.