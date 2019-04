Facebook desnuda la propaganda electoral de los partidos

El viernes de la semana pasada, cuando arrancó la campaña electoral, el Partido Popular no tenía ningún anuncio pagado en Facebook. Ahora tiene 280. Facebook es una de las redes sociales clave en esta campaña electoral, una de las que más permite segmentar el público.

Hace unas semanas esta red social lanzó una nueva herramienta "Biblioteca de Anuncios", que permite hacer un seguimiento de los anuncios de los partidos políticos. Antes del 15 de abril, las páginas podían anunciar y segmentar sus contenidos sin que los usuarios pudieran consultar cómo lo hacían. Desde el 15 de abril, Facebook obliga a los partidos políticos a registrarse en esta nueva herramienta para poder anunciarse y hacerlo de forma transparente.

A partir de este lunes, por lo tanto, todos los usuarios de Facebook pueden consultar qué anuncios han puesto en marcha los partidos o sus líderes. Con un buscador, se puede consultar cuántos anuncios tienen activos, de qué tratan y cómo lo han segmentado: a qué público se dirigen, de cuántos años, el sexo o el lugar en el que viven. También cuánto dinero se están gastando en ese contenido en concreto.

De 0 a 280

El Partido Popular ha cogido carrerilla estos últimos días. El pasado domingo tenía 140 anuncios activos y este lunes ya ha duplicado ese número: Tiene 280. Empezó la campaña con ninguno.

Son mensajes más lineales, más serios que los que utilizan en otras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, podemos ver a Pablo Casado en lo que llaman "El backstage de la campaña": vídeos de Casado visitando, por ejemplo, una cocina en Cantabria, enseñando rabas o en una granja en Ávila, cogiendo a una cabra. Tampoco hay insultos o el tono de enfrentamiento que escuchamos de Casado en los mitines.

En Facebook, apuestan, sobre todo, por el lema del PP y sus propuestas: empleo, pensiones o medidas para los autónomos. Hay mensajes, también, contra Sánchez y los independentistas con frases como "no permitas que destruyan lo que tanto nos costó construir".

Se dirigen sobre todo a mujeres, hay muchos anuncios dirigidos exclusivamente a ellas, y por lo general mujeres de más de 44 años. También podemos ver en qué zona de España se centran: casi todos los mensajes van dirigidos, sobre todo, a personas que viven en la Comunidad Valenciana o en Madrid, aunque también tienen anuncios regionales que piden el voto al PP en Lugo, País Vasco, Orense o Alicante, por ejemplo.

"Sí se puede"

En Podemos apuestan por el "sí se puede". Es la clave de la gran mayoría de los anuncios que tienen ahora activos, unos 30. Muchos están centrados en el Salario Mínimo Interprofesional, que plantean como un logro del partido, un ejemplo de ese "sí se puede".

Se dirigen a un público más amplio, no tan segmentado como el del PP, aunque hay mensajes, por ejemplo, uno sobre el feminismo que va solo dirigido a mujeres. Desde Podemos nos dicen que ellos están centralizando toda la campaña, que no tienen una agencia contratada, como otros partidos. Lo hace todo su equipo, que ahora han reforzado para las elecciones. Podemos fue, de hecho, uno de los primeros partidos que empezó a anunciarse en Facebook.

Volcados en Venezuela

Ciudadanos aún no se ha registrado en esa "Biblioteca de anuncios", así que ahora no puede anunciarse. Hasta hace unas semanas sí podía. Podíamos ver por qué anuncios apostaba, aunque no a qué público se dirigían. Es llamativo que la semana pasada Ciudadanos tenía 140 anuncios activos y, de esos, 70 eran sobre Venezuela: carteles con fotos de Rivera con una bandera de Venezuela o con el presidente encargado Juan Guaidó, acompañados de mensajes como "el pueblo venezolano no se merece el sufrimiento al que se ve sometido día tras día por la dictadura de Maduro".

Dedicaban más anuncios a Venezuela que a Cataluña, a pesar de que el conflicto catalán es una de las claves de su campaña. En cambio, Rivera no suele hacer referencia a Venezuela en sus mitines. Hace poco tuvo un encuentro en Tenerife con colectivos venezolanos, pero, al margen de eso, poco más. Hemos preguntado al equipo de la formación naranja el porqué, pero no han querido concretarnos su estrategia en redes sociales. Se limitan a decir que "las redes sociales" tienen un peso muy importante en la comunicación política a día de hoy" y que en Ciudadanos tienen claro "el papel fundamental de las redes sociales desde el nacimiento del partido y forman parte integral de la comunicación de nuestro proyecto desde el primer día".

Ahora Ciudadanos no puede anunciarse. No ha terminado de registrarse en esa herramienta. Están pendientes, aseguran, de la validación de Facebook.

"Una campaña propositiva"

El PSOE tampoco tiene ahora ningún anuncio activo, ni lo tenía cuando empezó la campaña. Como Ciudadanos, aún están completando el proceso. Desde el equipo de redes del partido aseguran que van a hacer "una campaña propositiva". Quieren huir del enfrentamiento y destacar, sobre todo, los logros de estos 10 meses de gobierno.

Insisten en que es una campaña crucial y que Facebook, en concreto, es muy importante porque es la red en la que tienen más interacción con los usuarios.

Vox: de todo a nada

Vox era hasta hace unas semanas el partido que lideraba la estrategia en Facebook. Tenía decenas de anuncios pagados. De hecho, es la principal forma de comunicación con su electorado. Sus líderes suelen animar, en mitines y en actos, a que sus simpatizantes se informen por las redes y no por los medios de comunicación tradicionales. Ahora, sin embargo, tampoco tienen ningún anuncio en Facebook.

El viernes de la semana pasada, cuando arrancó la campaña electoral, el Partido Popular no tenía ningún anuncio pagado en Facebook. Ahora tiene 280. Facebook es una de las redes sociales clave en esta campaña electoral, una de las que más permite segmentar el público.