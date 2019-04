Pep Guardiola: "No vine aquí para ganar la Champions"

El Manchester City afrontará este miércoles el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Tottenham Hotspur tras caer por 1-0 en el nuevo White Hart Lane.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador 'citizen', Pep Guardiola, ha realizado unas declaraciones bastante sorprendentes respecto a la relación entre su fichaje por el cuadro inglés y la intención de ganar la Champions.

"Sé que la gente dice que he venido aquí para ganar la Champions League, pero yo no he venido aquí para ganar la Champions League, sinceramente. He venido aquí para hacer jugar a mi equipo como lo hemos hecho en los últimos 20 meses, ese es el motivo por el cual he venido. Y por supuesto que queremos ganar la Champions League. Sé que estuve en el Bayern de Münich, que es un gran equipo y que ganamos todo lo posible excepto la Champions, y sé que fue un gran fracaso. ¿Qué puedo decir? Tengo que vivir con eso, pero no es un problema, me empuja a hacer mejor las cosas", afirmó en rueda de prensa (minuto 27 y 10 segundos del vídeo).