Pablo Casado acusa a Sánchez de estar "patrocinando la sedición"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez de estar "patrocinando la sedición" al "seguir dialogando" con los independentistas catalanes y no rechazar indultos a los líderes del 'procés' que están siendo juzgados en este momento por el Tribunal Supremo.

Así se ha pronunciado en un acto en Ciudad Real ante más de mil personas -según los organizadores-, en el que también han participado el presidente del PP castellanomanchego y candidato a la Presidencia regional, Paco Núñez, la candidata por Ciudad Real al Congreso y exalcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y el actual candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares. Entre los presentes se encontraba también el candidato del PP por Huelva al Congreso, Juan José Cortes.

En su discurso, Casado ha hecho alusión a los últimos boicots que han sufrido PP, Cs y Vox en actos de campaña y ha afirmado que están viendo que la "tónica dominante" es "la pérdida de libertades". "Mi mayor solidaridad con Rivera y Abascal. No se puede tolerar la violencia, la intimidación, el chantaje y las amenazas en democracia", ha proclamado, para añadir que le resulta "decepcionante" que el Gobierno del PSOE "lo condene con la boca pequeña y no ponga medidas claras".

En este punto, se ha mostrado partidario de ilegalizar a las asociaciones y organizaciones que alienten la violencia. "Aplicaré la ley de partidos para ilegalizar la kale borroka en el País Vasco y Cataluña. Se acabó la violencia en la calle", ha exclamado, para añadir que si llega a Moncloa también prohibirá la convocatoria de homenajes a etarras y exigirá que para acceder a un grado penitenciario tengan que colaborar con las víctimas.

Casado ha afirmado que Sánchez "no está poniendo orden en la seguridad". "Pedro Sánchez está no solo no evitando sino patrocinando la sedición al seguir dialogando con estos Torras, que les entregan documentos que ocultan, al estar pidiendo apoyo a los reales decretos con Otegi, o al no estar rechazando indultos a aquellos que siguen en un proceso de independencia en Cataluña", ha proclamado.

Mensaje a los desencantados del PSOE



El líder del PP, que se ha presentado como en candidato "de las clases medias" y de la España "que madruga", ha alertado de que se "avecina una recesión". Además, y en un acto lleno de personas de la tercera edad, ha presentado el PP como la formación que puede garantizar "siempre" las pensiones,

En la parte final de su discurso, Casado ha hecho un llamamiento a los desencantados con el PSOE, al pedir su apoyo a los que están "defraudados con la deriva independentista" de Pedro Sánchez . También ha llamado a los "defraudados" con aquellos partidos que no han conseguido "cambiar nada", en alusión a Ciudadanos.