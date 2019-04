El expresidente peruano Alan García se ha disparado este miércoles en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, según medios peruanos.

En medio de una gran confusión, el exmandatario, que presidió el país entre 1985 y 1990 y, posteriormente, entre 2006 y2011, ha sido ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde ha sido trasladado por la policía. Según fuentes médicas, el parte médico inicial con el que el expresidente ha ingresado hablaba de un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza.

Testigos consultados por la televisión peruana han indicado que García ha entrado en el hospital cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ha ingresado rápidamente en el hospital. La ministra peruana de Sanidad ha asegurado que el exmandatario ha recibido reanimación cardiorespiratoria en tres ocasiones y permanece en el quirófano.

En el último tuit del expresidente peruano, publicado hace solo unas horas, Alan García se defendía de las acusaciones: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".

El suceso se ha producido cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad habían acudido a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por 10 días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del ex presidente y señalados como sus testaferros.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron cuatro millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima