La jefa del Tiempo de RTVE estalla tras una carta llena de críticas machistas: "Estoy harta"

“Estoy harta de que por el hecho de salir por la tele cualquiera se sienta con el derecho de agredirme”, comenzaba su hilo en Twitter la presentadora del tiempo de TVE. López acompañaba su reflexión de fotografía de una carta que ha recibido repleta de descalificativos. La carta en cuestión criticaba su manera de dar el tiempo, sus presuntos errores a la hora de señalar el mapa, pero incidía sobre todo en su aspecto físico con expresiones como “con ese trasero tan pronunciado que tiene parece que se va a sentar en el inodoro”

#ESTOYHARTA

De que por el hecho de salir por la tele cualquiera se sienta con el derecho de agredirme

(abro hilo) pic.twitter.com/ABGNXNKRPN — Mònica López (@monicalopez_tve) 17 de abril de 2019

La carta también cuestionaba que López se cambiase a diario de vestuario. "Menudo vestuario debe tener y todo a costa de los españoles". En otro párrafo, la remitente reiteraba en su físico. “Usted tiene los muslos muy gruesos, muy feos y con esas faldas tan cortas resulta una imagen fatal, es decir, le quedan muy mal”, apunta.

A cuenta de la carta, López mostraba su hartazgo señalando que ninguno de sus compañeros varones “ha recibido jamás semejante tipo de insultos” y lamentando que la persona que ha escrito la carta sea una mujer. “¿Me pregunto que tendrá que ver el trasero tan pronunciado que tengo, mis muslos muy gruesos y muy feos, con la calidad de la información que transmito?”, señalaba.

La jefa del tiempo de RTVE aseguraba en Twitter que estaba cansada de este tipo de comentarios. “Está actitud es asquerosamente habitual. Tengo 44 años, a mí ya me da igual, pero cosas así, seas quién seas, pueden joderte la vida. No quiero un linchamiento, no quiero que nadie tome medidas, solo quiero que pensemos, que dejemos de hacernos esto unos a otros, que cambiemos, que nos tratemos con respeto, simplemente, que hacer daño gratuito no sea tan fácil”, concluía en un hilo que ha tenido una gran repercusión en Twitter donde cientos de personas se han solidarizado con López.