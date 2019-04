El Real Madrid supera al Panathinaikos gracias a los triples de Campazzo

El Real Madrid se impuso por 78-63 al Panathinaikos en el segundo partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga anotándose el 2-0 en la eliminatoria que le acerca a la Final a Cuatro de Vitoria.

La gran actuación de Facundo Campazzo y el acierto en los triples del equipo fueron fundamentales en la resolución de un partido que el Madrid dominó con claridad desde el primer cuarto.

Un mayor control del rebote defensivo, la fluidez de ideas en ataque y un juego menos encorsetado permitió al Real Madrid a mostrar su superioridad y dominio desde el primero momento, 9-4 (minuto 3).

El Panathinaikos respondió bien en el primer minuto y medio para entrar en crisis durante los tres minutos y medio siguientes en los que aceptó un parcial de 11-0, hasta un 16-4 poco previsto por nadie.

El Madrid apoyado en un buen tiro de tres cabalgaba en el marcador, ante un equipo griego que estaba aturdido por el desacierto de su estrella, Nick Calathes, que finalizó el primer cuarto con 1 punto y tres tiros fallados, en el 21-8 final de los primeros diez minutos.

Rick Pitino, entrenador del Panathinaikos no encontró el remedio a los males de su equipo hasta que la exuberancia física de James Gist comenzó a nivelar la balanza. Los griegos aumentaron la dureza atrás y encontraron en Gist a su mejor anotador, mientras que en el Madrid sobresalió un Klemen Prepelic muy acertado con dos triples lejanos sin fallo y 9 puntos al descanso.

Los triples del Real Madrid, 6 de 10, por los 2 de 6 de los helenos fue una de las diferencias notables para el 35-26 con el que los equipos se marcharon a vestuarios al descanso.

Con Calathes desaparecido en ataque, sólo sus asistencias sostuvieron a un Panathinaikos que cada vez tuvo más complicado su camino para encontrar el aro, 45-33 (m.24.30). El Madrid siguió agarrándose a los lanzamientos desde 6,75 metros, 9 de 17 mediado el tercer cuarto, para mantener su dominio en el marcador, fiel reflejo de su dominio del ritmo del juego.

Una contra finalizada por Gabriel Deck en un mate, 52-37 (m.26.45) reflejó el buen momento del equipo de Pablo Laso, que intentó romper definitivamente el partido, 56-37 (m.28.30) y que cerró el tercer acto con un 61-41 más que esperanzador. A estas alturas de encuentro el Madrid llevaba un 10 de 20 en triples, mientras que el Panathinaikos acumulaba un 3 de 12 y con Calathes con un 0 de 10 en tiros de campo.

El Madrid bajó un poco su ritmo de juego, aunque mantuvo un buen nivel defensivo, lo que prácticamente fue suficiente para alcanzar la victoria, 78-63. El día aciago de Calathes también contribuyó, como la buena dirección y las ganas de Facundo Campazzo y el aumento de rendimiento de Anthony Randolph y Trey Thompkins. El Real Madrid consiguió el 2-0, el único de los equipos con ventaja de campo que no la perdió, y viaja a Atenas con red de seguridad.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, advirtió de que "todavía queda muchísimo pese al 2-0", en el playoff de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto contra el Panathinaikos, con el que viajarán a Atenas la próxima semana.

"Hemos hecho un partido muy sólido. Nos ha ayudado nuestro inicio. El acierto de Randolph al comienzo del partido le han dado una seguridad y energía al equipo que nos han permitido tomar ventaja y mantenerla. Todavía queda muchísimo, pese al 2-0. En Atenas tendremos que jugar todavía mejor si queremos ganar", dijo Laso.

El entrenador del Real Madrid ahondó en las claves del partido: "El trabajo defensivo ha sido muy bueno y hemos sido capaces de controlar muchos aspectos del juego. Ha mostrado una energía y concentración muy alta, algo obligatoria en partidos de este nivel. Pero que nadie se olvide de que el Panathinaikos tiene mucho peligro a campo abierto", advirtió.

Laso también habló de sus bases. "Facu (Campazzo) tiene unas características propias que le hacen ser muy importante. Ha trabajado mucho para ser el jugador que es hoy, pero no sería nada si no tuviera un gran equipo detrás. En cuanto a Prepelic repito que no está teniendo un año nada fácil. Entrar en los puestos de 1-2, quizás los más complicados, no es sencillo y menos en el Real Madrid con la calidad que hay en esas posiciones. Nunca he dudado de él", finalizó Pablo Laso.

Ficha técnica 78 - Real Madrid (21+14+26+17): Randolph (10), Rudy (3), Campazzo (13), Tavares (6) y Taylor (11) -equipo inicial-, Causeur (3), Ayón (10), Carroll (3), Prepelic (9), Deck (2) y Thompkins (8). 63 - Panathinaikos (8+18+15+22): Thomas (13), Papagiannis (2), Papapetrou (9), Kilpatrick (10) y Calathes (1) -equipo inicial-, Langford (4), Gist (7), Vougioukas (4), Lekavicius (6), Lojeski (7), Antetokounmpo y Mitoglou. Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Sasa Pukl (ESL) y Gytis Vilius (LIT). Sin eliminados. Incidencias: Segundo partido del playoff de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 10.751 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Agustín Herrerín, histórico empleado del club recientemente fallecido.