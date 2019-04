TeCedoMiVoto, la campaña para que los inmigrantes puedan votar

Safia Elaaddam nació en Tarragona hace 23 años. Sus padres son de Marruecos y ella aún no tiene la nacionalidad española. No puede votar en las próximas elecciones. "Cuando cumplí los 18, mis compañeros estaban súper contentos porque iban a votar en las elecciones, y yo me encontré con la primera piedra, porque me di cuenta de que no iba a poder votar. Quería reclamar mi derecho". Entonces comenzó a tramitar su nacionalidad, pero aún no la ha recibido.

"Me siento invisible, como que alguien toma decisiones por mi, gestiona mi dinero y no puedo elegir a esa persona. Estoy estudiando aquí, terminando mi carrera, mi futuro está aquí... pero no depende de mí".

Hace unos días comenzó una campaña con un objetivo: "visibilizar las trabas burocráticas por las que pasamos para obtener la nacionalidad". Pero la respuesta de los ciudadanos lo ha convertido en una cesión de votos entre españoles e inmigrantes sin la nacionalidad española. "Me han contactado muchas personas que no son inmigrantes y que querían ayudarnos. Ha sido una respuesta que no esperaba para nada, pero lo primero que les digo es que voten. No queremos quitarle el derecho a nadie, lo que queremos es que nos lo den a nosotros".

CONTRA EL #racismoinstitucional

Ya tenemos el manifiesto en nuestra web y NECESITAMOS VUESTRO APOYO. SALIMOS A LAS CALLES. https://t.co/zJ2LIpE2g9 — Hijadeinmigrantes (@SafiaElaaddam) 14 de abril de 2019

Ahora Safia sí va a poder votar. Eli, una compañera de la Universidad, le ha cedido su voto: "Decidí cederle mi voto a Safia. No pueden votar y me parece una vergüenza. Yo iba a abstenerme, así que se lo cedo a ella" . "Estoy muy contenta, aunque sé que es solo un parche", dice Safia. "Creo que quienes carecemos de ese derecho lo valoramos más. Me está contactando gente muy joven, somos parte de la sociedad y queremos votar. La sociedad española es muy diversa y multicultural, por lo menos deberíamos estar representados".

Safia ha lanzado esta campaña junto a Ahmed, también con nacionalidad marroquí. Se conocieron en un programa de radio hablando sobre el derecho al voto y decidieron comenzar la campaña, que se mueve sobre todo en redes sociales. Ahmed, con solo 18 años, está, dice, muy involucrado en el activismo social y asegura estar en las juventudes de un partido político.

A través de las redes sociales y de una página web las personas que quieren ceder su voto se ponen en contacto con aquellas que no pueden votar. Cientos de personas han cedido ya su voto. Algunos se están juntando para ir juntos a votar el día de las elecciones, otros lo harán por videollamada o mandándose fotos. "Somos ciudadanos de segunda, no estamos en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos", dice Ahmed. Han convocado, además, una concentración el 27 de abril en la Plaza Sant Jaume, en Barcelona.

Los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Si no la tienen, no pueden participar en las elecciones generales, algunos sí pueden hacerlo en las municipales y en las europeas: los ciudadanos de la Unión Europea que se inscriban en el registro y también, desde 2011, los ciudadanos de unos determinados países con los que España ha suscrito convenios. Estos últimos tienen, además, que estar empadronados y haber residido un mínimo de cinco años e inscribirse, también, en el registro antes de cada cita electoral. Los países con los que España ha firmado acuerdos de reciprocidad son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobado. No hay, sin embargo, convenios con Marruecos, a pesar de que es una de las nacionalidades extranjeras más numerosas en España.

En 2015, el PSOE se comprometió a que los inmigrantes con cinco años de residencia legal en España pudieran votar en las elecciones municipales, aunque no hubiera un acuerdo de reciprocidad.

Ya en 2006 y de nuevo en 2012, la plataforma andaluza "Todos Iguales, Todos Ciudadanos", apoyada por decenas de organizaciones sociales, también inició una campaña reclamando el voto para las personas de países que no pertencen a la Unión Europea y residen en España. "Consideramos que la reivindicación de la ciudadanía plena, y por ende del derecho de sufragio activo y pasivo, de los residentes extracomunitarios en España es una exigencia democrática y de justicia social", escribían.

Esta plataforma pedía, también, que se eliminara la exigencia de esos convenios internacionales entre España y los países para poder ejercer el derecho a voto. Exigían que bastara con la residencia estable en España tanto para votar, como para presentarse en las elecciones.