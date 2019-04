Los candidatos apremian en la caza del voto útil

La campaña electoral ha rebajado su intensidad y en esta novena jornada han sido pocos los actos de los candidatos y muy repetidos los mensajes, aunque cada vez queda menos para el 28 de abril y por eso muchos apremian reclamando para sí el voto útil.

El temporal que afecta a casi todo el Levante ha trastocado la campaña de algunos como Alberto Garzón, el líder de IU, que ha tenido que suspender su acto de Alicante. No así Pedro Sánchez y Pablo Casado, que han estado en la misma ciudad con sus respectivos mítines. Se ha librado del mal tiempo Pablo Iglesias, que ha optado por el norte, primero Miranda de Ebro y después Bilbao. Y hay un candidato que no se ha mojado en ningún sentido: Albert Rivera tiene despejado todo el fin de semana, sin acto alguno, y no volverá a escena hasta el lunes, cuando se celebre el primero de los dos debates.

El presidente del Gobierno ha sido este sábado el más insistente reclamando para el PSOE el voto útil, y pidiendo a los votantes que renuncien a "intermediarios" como Ciudadanos y Podemos, aunando los apoyos en su partido para evitar que gobiernen las derechas.

El líder socialista lanzaba un claro mensaje a los votantes de Ciudadanos defraudados por el camino elegido por el partido de Albert Rivera, que tras pactar con PP y Vox en Andalucía ha tendido la mano a Pablo Casado para echar a Sánchez. Reclamaba así el apoyo a quienes votaron a otros partidos pensando que eran de centro y "ahora se ha visto perfectamente dónde están".

Pero también ha mirado al electorado de Podemos al pedir a los votantes que no opten por intermediarios y asegurar que cuantos más votos tenga el PSOE menos posibilidades tiene la "involución" de sumar. Ha sido en Alicante, acompañando al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig que también está de campaña autonómica, como lo está su rival 'popular', Isabel Bonig, con quien ha estado, en la misma ciudad, Pablo Casado.

En Sánchez, y en la necesidad de echarlo de La Moncloa, ha centrado buena parte de su discurso el líder del PP. Según Casado, el presidente del Gobierno lleva todo su mandato "en modo avión" y "le importa un bledo España" y las necesidades de la gente.

También ha ironizado sobre lo "ocupado" que debe de estar el presidente teniendo que responder a los dirigentes independentistas que han dado ruedas de prensa desde la cárcel, y ha insistido en que si Sánchez se queda en La Moncloa "la crisis vuelve y van a mandar Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias".

En su periplo castellano de este sábado, Pablo Iglesias ha respondido a las palabras de ayer de Oriol Junqueras asegurando que ERC evitará si puede un gobierno en el que esté la extrema derecha. Así, en una entrevista en Radio Valladolid ha dicho que no tiene sentido anticiparse a los resultados antes de "jugar el partido" y ha deseado que el PSOE y Unidas Podemos puedan formar gobierno sin "necesitar más apoyos".

Y si decisivo quiere ser Podemos, también confía en serlo el Partido Nacionalista Vasco tras los comicios del 28 de abril. Sobre todo para evitar que Pedro Sánchez "caiga en la tentación de pactar con Ciudadanos", según ha apuntado el presidente de la formación nacionalista, Andoni Orduzar, para quien Ciudadanos ha hecho "un ridículo espantoso" con su vídeo sobre el Cupo.

De "fascismo cool" ha hablado, por su parte, el número dos de ERC al Congreso Gabriel Rufián al imaginar un Gobierno de PSOE y Ciudadanos, que supondría, ha dicho, "un fuerte retroceso en derechos políticos y libertades" y la posibilidad de otro 155 en Cataluña.

Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho en Palma que lo suyo no es un partido sino "un movimiento patriótico de salvación de la unidad nacional", mientras en Twitter ha apoyado el cierre de mezquitas y la expulsión de imanes por parte del Gobierno austriaco, prometiendo: "España lo hará a partir del 28 de abril".