El noveno día de campaña, en diez tuiteos

Estimat @jorditurull, et trobem molt a faltar. I com que ens fas molta falta estic segur que el 28 d\'abril la gent de les comarques de Lleida, el Prineu i l\'Aran t\'escollirà com a un dels seus representants més dignes. Gràcies pel teu missatge ple d\'esperança, emoció i compromís https://t.co/JqMt4F3QoY