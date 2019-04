Marcelo: "Siempre he trabajado y ayudado al equipo"

El capitán del Real Madrid Marcelo destacó este domingo, tras la victoria por 3-0 ante el Athletic Club, que la temporada ha sido "difícil y jodida" y, en el plano personal, subrayó que siempre ha trabajado y ayudado al equipo, independientemente de si jugaba o no.

"Estoy centrado en el equipo. Todo lo que ha pasado no me ha afectado para nada. He seguido trabajando y ayudando al equipo, jugara o no. Jugar o no jugar es parte de la temporada y del futbolista. No he dejado de trabajar ni de apoyar", apunto el defensa brasileño en Movistar+.

Marcelo dijo quiere continuar en el Real Madrid. "Todos saben la felicidad que demuestro cada día entrenándome y vistiendo esta camiseta. Todo lo que se dice de fuera es indiferente para mí. El Real Madrid es mi casa", añadió el jugador.

El capitán blanco reconoció la dificultad que supone afrontar el tramo final del curso sin nada en juego. "Es complicado al final de la temporada sin jugarnos nada. Tenemos que sacar motivación a tope y es difícil", dijo.

Al referirse al partido contra el Athletic dijo: "En la primera nos ha costado, pero hemos mejorado. Creo que hemos estado bien".

"No es que queramos que acabe la temporada. Tenemos que dejar la camiseta del Real Madrid lo más alto. Está siendo una temporada difícil, muy jodida. Tenemos que sacar todo por el escudo del Madrid", insistió Marcelo, que elogió al francés Karim Benzema, autor de los tres goles de su equipo.

"Todos sabemos la calidad que tiene y lo que aporta, marque goles o no. Es uno de los líderes. Me alegro mucho de los goles, pero él estará más contento de la victoria del equipo que la necesitaba", agregó.