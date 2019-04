Arrimadas asegura que Ciudadanos no dará indultos ni cesiones al independentismo: "No es no"

La candidata de Ciudadanos por Barcelona a las elecciones generales del 28-A, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo que un gobierno de Cs no indultará a los presos independentistas ni dará cesiones al independentismo, como cree que hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu", ha sostenido en un acto de campaña en Torroella de Montgrí (Girona) ante unas 150 personas.

Arrimadas ha reivindicado a Cs como la garantía para acabar con las cesiones que considera que se han dado al independentismo desde el Gobierno, y ha afirmado estar "cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo en las elecciones o mientras están en la oposición, pero mientras están en el Gobierno siempre pactan con los nacionalistas".

Insultos y abucheos a la llegada de Arrimadas

Arrimadas ha sido abucheada mientras daba un paseo por la localidad de Torroella de Montgrí, pueblo natal de la exconsellera Dolors Bassa, en prisión provisional por el procés. Unos cuarenta vecinos esperaban a Arrimadas en la plaza del 11 de Octubre, antes plaza de España, gritándola "fuera fascistas", "puta, vete a tu casa", "provocadores" o "andaluza".

Un corto paseo de quince minutos que en su mayor parte ha transcurrido con total tranquilidad y que solo al pasar por esta plaza es cuando un grupo de personas ha proferido insultos contra Cs y la candidata naranja y consignas en favor de los "presos políticos".

Arrimadas iba acompañada por la candidata europea Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPYD y víctimas del terrorismo, que estuvo también en el acto de Cs de Rentería (Guipúzcoa) donde hace una semana los militantes y simpatizantes fueron acosados por la izquierda abertzale.

También han dado el paseo junto a Arrimadas el "numero cuatro" por la lista de Madrid, Edmundo Bal, y el portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.