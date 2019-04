En directo | Sánchez, Rivera e Iglesias piden a los españoles que voten en masa

Una de las componentes de la mesa electoral le ha negado el saludo a Inés Arrimadas, cabeza de lista por Barcelona y número 2 de Ciudadanos, cuando esta acudía a votar. A pesar de que Arrimadas ha tratado de insistir en obtener el saludo, finalmente no ha recibido respuesta, y ha depositado su voto (VÍDEO) http://cort.as/-HNkk

El número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha votado este domingo en Sabadell (Barcelona), donde ha animado a los electores a "enviar un mensaje al mundo" y demostrar que "las amenazas y el miedo no pueden ni podrán nunca con la persistencia y la ilusión de este pueblo"

Patxi López, cabeza de lista al Congreso del PSE por Bizkaia, anima a votar para no tener "nada que lamentar mañana" http://cort.as/-HNb3

Irene Montero reivindica el liderzago de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos: “Creo que me toca hacerlo” dice

Cerca de 1200 personas en el mitin de cierre de UP en el parque lineal del Manzanares en Madrid.

El padre de Pablo Iglesias: “Antes no estaban los ánimos tan altos pero después del debate sí. Yo lo vi y no es porque sea mi hijo pero claramente fue el mejor”

Iglesias: “ quien entra en la curia como papa termina saliendo como cardenal” . El candidato de UP dice: “estamos dispuestos formar Gobierno con el PSOE” pero pide a Sánchez que sea honesto y diga si pactará con CS.

Hoy es Noelia Vera y no Pablo Gentili quien comparte los últimos minutos previos al debate con el candidato morado

En el debate de esta noche, algunas novedades: los candidatos sólo contarán en el plató con un asesor: Javier Maroto con Casado; Iván Redondo con Sánchez y Fernando del Páramo con Albert Rivera.Con Iglesias no se ha comunicado. Habrá dos pausas de 6 minutos y el "minuto de oro" de los cuatro será después de la medianoche. No hay tiempos medidos y los temas los introducirán con preguntas los moderadores.

La corrupción y los reproches mutuos entre Casado y Sánchez no suponen un cara a cara. Iglesias a por las cloacas, su tema fuerza en esta campaña

Casado en el papel de hombre de estado, no entra al cuerpo a cuerpo. Programa, programa... también me recuerda a Anguita

Aparece el Falcon, pero de la mano de Rivera no de Casado. Le roba el tema.

No están empleando nuevos argumentos en este segundo bloque de bienestar social y pensiones. Suena al debate de los presupuestos que tumbaron

Iglesias y la Constitución o mejor dicho su incumplimiento... me recuerda a Anguita en la época de la pinza

De momento, no se cumple lo de "todos contra Sánchez" aunque Casado sí se centra en Sánchez, Rivera arremete contra Iglesias también e Iglesias hace reproches a Casado. Ahora Rivera y Casado también se cruzan.

Pablo Iglesias: “Es muy dificil que los bancos devuelvan el dinero si financian las campañas de los partidos políticos... no son impuestos comunistas señor Casado. es alcanzar el estándar europeo”

Rafael Mayoral de la ejecutiva morada e Isa Serra, candidata de UP a la comunidad de Madrid, siguen el debate en La Morada

Podemos sobre el recurso del PP : “ El PP participó en el sorteo igual que el resto y, como no salió lo que esperaban, ahora intentan cambiar la decisión. No es una novedad, en los últimos años hemos comprobado que son un partido de saltarse las normas”

Ciudadanos se desmarca del recurso del PP por el debate de esta noche en RTVE. Fuentes de partido aseguran no entenderlo. Creen que el sorteo es el sistema más transparente y califican la decisión del PP de “pataleta”. En Cs esperan que no prospere.

Podemos ha elegido el Barrio obrero de Ocharkoaga para su mitin de Bilbao. Siguen llegando asistentes pero no llegan a 1000. La diferencia de publico con respecto a las campañas del 20d y 26J es notable

El President valenciano defiende delante de Sánchez el no es no... Se refiere a las relaciones sexuales sin consentimiento no a la investidura de Rajoy