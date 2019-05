Los Max defienden la libertad de expresión y la cultura como patria

Con el lema 'la fiesta de la libertad', el escenario del Teatro Calderón de Valladolid convertido en un campo de trigo y conducidos por el actor Fernando Cayo, los Premios Max de las Artes Escénicas que concede la Fundación SGAE, han reivindicado la libertad artística y de expresión en una gala sorprendentemente ágil en la que han resonado textos y versos de García Lorca, Cervantes, Gil Vicente, Calderón, María Teresa León o Luis Rosales. Una gala a la que no asistían ni el ministro de Cultura, José Guirao, ni la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem) Amaya de Miguel, ni ningún portavoz de cultura del resto de partidos políticos.

La libertad ha sido un tema recurrente en varios discursos. Daniel J. Meyer, galardonado con el Max a la autoría revelación por A.K.A.(Also known as), actualizaba el famoso poema de Martin Niemöller atribuido a Brecht: “mañana vendrán a por los raperos, tuiteros, actores, jóvenes llamados terroristas, pero no quedará nadie; si la cultura no es un lujo, expresarse libremente como ciudadano, tampoco”.

“Hacer teatro es un acto de valentía”, decía Miguel Cuerdo, productor de La Ternura, obra de Alfredo Sanzol, galardonada con el Max al mejor espectáculo de teatro. Sanzol, nuevo director del Centro Dramático Nacional, recordaba que la obra había sido el resultado de una historia de amistad, en alusión al proyecto que creó con Andrés Lima y Miguel del Arco, llamado Teatro de la Ciudad. Sanzol reivindicaba “el trabajo en equipo y en libertad, el espacio de las salas de ensayo como espacios de libertad”.

¿Es este un lugar bonito para vivir, en un territorio donde mueren miles de personas intentando cruzar nuestros mares, donde hay ciudadanos de primera y de segunda, donde hay gente de la cultura a la que se le niega el derecho?, se preguntaba el dramaturgo Josep María Miró, premio Max a la autoría teatral por Temps salvatges. La obra, un montaje del Teatre Nacional de Catalunya, una de las grandes favoritas de la noche, se iba a casa un segundo Max, el de mejor dirección, para Xavier Albertí, que pronunciaba el discurso más conectado con la actualidad política: “vivimos tiempos salvajes y es tiempo de decirle a nuestros políticos que los verdaderos patriotas, los verdaderos gestores de la libertad, del compromiso y del respeto somos los artistas”.

María Hervás, galardonada con el Max a mejor espectáculo revelación y a mejor actriz protagonista por su trabajo en Iphigenia en Vallecas, en un discurso muy emocionado, se preguntaba “por qué seguía siendo actriz: porque en un escenario existo, soy, y miro a la gente y también existís y parece que el mundo tenga sentido”.

Eva Yerbabuena (intérprete femenina), Daniel Doña (intérprete masculino), Sharon Fridman (coreografía) y Rocío Molina, Max al mejor espectáculo de danza por Grito Pelao, acaparaban los galardones de danza. The opera locos se llevaba el premio a mejor espectáculo musical, Albert Salazar mejor actor protagonista.

La mayor ovación del patio de butacas se la llevaba Concha Velasco, distinguida con el Premio Max de Honor "por ser una figura clave en la historia de las Artes Escénicas y ser una figura pionera del teatro musical español”. “Que me va a dar algo”, decía ante los aplausos, “me ha costado muchos años que me dieseis este premio, seguramente porque no me lo merecía”. Velasco daba las gracias a “una gran mujer, a la que tuve el gusto de dar vida: Teresa de Jesús”, y recordaba sus versos: “que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa”.

Ya en un plano institucional, la presidenta de la Fundación SGAE, Ana Graciani, reclamaba un pacto de Estado para la cultura, incidiendo en la educación, con la incorporación del teatro y la danza como asignaturas en los currículos escolares.

Con actuaciones de Silvia Pérez Cruz, La M.O.D.A., Eliseo Parra o Amancio Prada, la directora Ana Zamora llevaba a escena una gala muy castellanista en la que ha flotado el espíritu no solo de poetas y dramaturgos españoles, también el de la España vacía o los ritmos del campo y de la tierra. Una gala que huía del gag y el chiste fácil, que apelaba a la convivencia entre tradición y modernidad, y que comenzaba con el amanecer en el escenario y finalizaba anocheciendo, con un texto del dramaturgo Juan Mayorga, que ingresó el domingo en la RAE.

Lista de premiados

Mejor espectáculo de teatro: La Ternura de Teatro de la Ciudad y Teatro de la Abadía

Mejor espectáculo de danza: Grito Pelao de Compañía Rocío Molina-Danza Molina

Mejor espectáculo musical o lírico: The ópera locos de Klemark Espectáculos Teatrales SA, Ramírez Eldar y Producciones Yllana

Mejor espectáculo de calle: Flotados de Cía David Moreno y Cristina CallejaMejor espectáculo infantil, juvenil o familiar: Dados de Ventrículo Veloz

Mejor espectáculo revelación: Iphigenia en Vallecas de Serena ProduccionesMejor autoría teatral: Josep Mª Miró i Coromina por Temps salvatge

Mejor autoría revelación: Mafalda Bellido Monteverde por Chucho

Mejor adaptación o versión de obra teatral: Jordi Prat i Coll por Els Joco florales de Canprosa

Mejor composición musical para espectáculo escénico: Silvia Pérez Cruz por Grito Pelao

Mejor coreografía: Sharon Fridman por ErrituMejor dirección de escena: Xavier Albertí por Temps salvatge

Mejor diseño de espacio escénico: Curt Allen Wilmer por Lehman TrilogyMejor diseño de vestuario: Deborah Macías por Comedia aquilana

Mejor diseño de iluminación: Juanjo Llorens por El curioso incidente del perro a medianoche

Mejor actriz protagonista: María Hervás por Iphigenia en Vallecas

Mejor actor protagonista: Albert Salazar por Also Known AsMejor intérprete femenina de danza: Eva Yerbabuena por Cuentos de azúcar

Mejor intérprete masculino de danza: Daniel Doña por Psique

Premio Max de Honor: Concha Velasco

Premio Max Aficionado o de carácter social: Taules Teatre y La Garnacha Teatro

Premio Max del Público: ‘Genovese’, de Groc Teatre