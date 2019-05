Los personajes que aparecieron durante el último capítulo de 'Juego de Tronos' que tal vez pasaste por alto

Atención, en el siguiente artículo encontrarás información sobre el último capítulo de Juego de Tronos. Por esa misma razón, si todavía no lo has visto, te recomendamos que no sigas.

Ocho años y 73 capítulos más tarde, Juego de Tronos ha llegado a su fin. Todo ello a través de un episodio, el sexto de la octava temporada, en el que hemos descubierto el devenir de Poniente tras el fin del reinado de Cersei Lannister y en el que hemos despedido a algunos de los personajes más carismáticos de la serie.

Un episodio, repleto de homenajes, en el que hemos descubierto el destino de personajes como Jon, Sansa o Arya, quien se embarca en una nueva aventura para investigar qué hay más allá de Poniente. También el de personajes secundarios como Sam, Bronn o Tormund, quienes tienen mucho que decir en el nuevo mundo dirigido por el Rey de los Seis Reinos Bran Stark.

Los protagonistas del Gran Consejo

Entre los distintos homenajes que han tenido lugar a lo largo del último capítulo destaca la vuelta de algunos personajes secundarios a la trama principal. Todo ello durante el Gran Consejo, la reunión extraordinaria entre los señores de los Siete Reinos celebrada para decidir la sucesión del Trono de Hierro tras la muerte de Cersei Lannister y Daenerys Targaryen.

Una reunión en la que las distintas familias deciden acabar con la famosa rueda y establecer un nuevo orden comandado por Bran Stark. A lo largo de la misma podemos ver un gran número de personajes cuyos rostros nos suenan de temporadas anteriores. Además de Bran, Sansa y Arya Stark, quienes comandan la comitiva, también podemos ver rostros conocidos como el de Samwell Tarly, Yara Greyjoy, Brienne de Tarth, Sir Davos o Gendry Baratheon, entre otros.

Desde Edmure Tully a Lord Une

Entre estos rostros tan conocidos también encontramos otros que nos suenan vagamente de temporadas anteriores. Junto a los tres Stark podemos ver a Edmure Tully, hermano de Catelyn Stark y tío del trío de hermanos. También al padre de Jojen y Meera Reed, Howland Reed, quien aparece sentado entre el Tully y el bueno de Sam.

Sam (i), Howland Reed (c) y Edmure Tully (d). / HBO

A continuación la realización nos muestra a Brienne como representante de la casa Tarth, a Davos como consejero real, a Gendry como último representante de la casa Baratheon y un cuarto personaje que es conocido como Lord Une. Un personaje, que no es nadie relativamente relevante en Poniente, que representa a una de las casas leales a los Baratheon.

Brienne, Davos, Gendry y Lord Une. / HBO

Yara Greyjoy, el nuevo príncipe de Dorne y el retorno de Robin Arryn

Después aparecen tres nuevos personajes entre los que destaca Yara Greyjoy. A su izquierda, vestido con el traje típico de Dorne, tenemos al nuevo príncipe de la región. A su derecha, un norteño sin identificar que podría representar a una de las familias cercanas a los Stark. Y todavía nos quedan tres personajes que serán fundamentales para el devenir de Poniente.

Norteño sin identificar (i), Yara Greyjoy (c), nuevo príncipe de Dorne (d). / HBO

Por último, la realización se centra en tres nuevos personajes entre los que destaca un Robin Arryn que ha dejado su etapa de preadolescente para convertirse en adulto a todos los efectos. A su izquierda podemos encontrar tanto a Yohn Royce, representante de una de las zonas de El Valle, como a un nuevo personaje sin identificar, quien podría corresponder a la región de El Dominio. En definitiva, una larga lista de personajes secundarios que, sin embargo, se convirtieron en imprescindibles para coronar a Bran Stark como el nuevo rey de Poniente.

Robin Arryn (i), Yohn Royce (c) y otro personaje sin identificar. / HBO