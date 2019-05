Sara Carbonero, operada de un cáncer de ovario /

Tres semanas después de que Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio durante un entrenamiento del Oporto, la familia de Casillas y Sara Carbonero ha sufrido un nuevo golpe. Este martes la periodista ha publicado en su perfil personal de Instagram que ha sido operada de un tumor maligno en el ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", dice Carbonero en Instagram.