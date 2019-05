'Got Talent' toma a los Pantomima Full por unos aficionados

'Got Talent España', el concurso de Mediaset España producido por Fremantle, está en busca y captura de nuevos talentos que formen el plantel de concursantes de su quinta edición. El programa de Telecinco está trabajando intensamente en el casting de su próxima temporada y en esa búsqueda han dado con Pantomima Full, el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas.

Ambos humoristas son dos recurrentes en televisión. 'La Resistencia', 'Ese programa del que usted me habla' o 'Comedy Central News' son algunos de los formatos a los que suelen acudir, aunque como dueto, como Pantomima Full, su éxito reside en Youtube y las redes sociales. Sin embargo, todo parece indicar que el programa de Telecinco no ha escuchado nunca hablar de ellos dadas las circunstancias.

Lo han contado los propios cómicos a través de las redes. Desde Twitter concretamente, Pantomima Full ha compartido un correo electrónico que han recibido de un redactor de 'Got Talent' y en el que se les invita a participar en el programa.

"He visto vuestros trabajos en Instagram y me han parecido muy ingeniosos y divertidos. Me gustaría mucho hablar con vosotros para invitaros a participar en el programa 'Got Talent'", avanza el mail. "Nuestro programa es líder de audiencia y creemos que siempre es una buenísima promoción para artistas emergentes y no tan emergentes".

"Ir a que los evalúe Risto", ha señalado Pantomima Full.

Cabe destacar que Pantomima Full roza los 150.000 seguidores en Instagram, mientras que en Youtube suman más de 170.000 suscriptores, con millones de reproducciones.