De rescatador de inmigrantes a candidato de Vox en Motril

Sorpresa y frustración. En uno de los municipios con más tradición en España en labores de sensibilización y concienciación sobre la realidad migratoria no esconden su asombro con el auge, entre algunos sectores, de las ideas más xenófobas y con que dos de los vecinos que hasta ahora eran conocidos por su labor humanitaria de rescate y ayuda a los recién llegados en patera, se hayan enrolado en las filas del partido que promueve el mayor rechazo contra esas mismas personas que siguen llegando al puerto de Motril. Es el sorprendente viraje de dos nuevos políticos que vienen de la labor solidaria para enrolarse en las filas de la formación que entre otros anuncios propagandísticos tiene “levantar un muro en Ceuta y Melilla” o “expulsar de España a todos los que llegan por vías irregulares”.

De 8 años estando mano a mano rescatando o asistiendo a personas recién llegadas al Puerto de Motril por su labor en la Cruz Roja a convertirse en el cabeza de cartel del partido más radical contra los inmigrantes, “hace unos meses, que estaba afiliado a Vox, porque me gustaba todo su contenido, me ofrecieron ser el coordinador y tras el proceso de selección de Vox España deciden que sea la persona que encabece la candidatura por Motril” así explica a la SER su cambio radical alguien que viene de haber asistido a miles de inmigrantes en la localidad granadina, Miguel Ángel López.

Nacido en Motril, emigrante a Zaragoza y Madrid donde estuvo en el ejército del Aire, voluntario y trabajador de Cruz Roja Española en Motril hasta 2012, en la actualidad en el sector hortofrutícola, este domingo concurre como candidato a la alcaldía por el partido que pocos esperaban que pudiera ser captado.

Antes de entrar en política su anterior vida tiene una fecha clave, 2004. Después de volver de Madrid donde estuvo en el Ejército del Aire, se involucró como voluntario de Cruz Roja Española en la ayuda a los inmigrantes que llegaban a las costas de Motril, “me gustó tanto el voluntariado, Cruz Roja y el tema la inmigración que empecé a trabajar como técnico de gestión de la ERIE (equipo de respuesta inmediata), después continúo como voluntario y volví a trabajar como técnico de gestión del programa de salvamento marítimo en Cruz Roja hasta diciembre de 2012 que terminé la vinculación contractual, lo dejé por un desencuentro con la renovación del contrato”, antes había salido de la huerta de su pueblo para enrolarse Academia Militar de Zaragoza y de allí fue destinado a Torrejón de Ardoz.

Cedida por López

“No podemos dejar que cada uno entre como Pedro por su casa”

“A mí me gusta la inmigración, es correcto que haya una inmigración pero debe ser más controlada, por el tema de la salud, de la seguridad y por saber quiénes vienen a nuestra casa” contesta López a la pregunta obvia, ¿Cómo se pasa de rescatar o ayudar a inmigrantes a encabezar la lista de un partido que está en contra de los derechos de estas personas?

“Desde mi punto de vista, que he estado dentro y ahora lo veo desde fuera, el tema yo creo que es bastante sencillo. Realmente habría que pararse a pensar qué cantidad de inmigrantes realmente podemos soportar para darle una buena salida profesional, para que cubra las necesidades que no hay cubiertas y demás y eso se hace a través de controlar la inmigración. No se trata de cuando uno dice ¡voy a poner un muro! Realmente no sé si físicamente serán capaces de construirlo o no pero lo que sí tengo claro es que tiene que ser ordenada. Primero porque hace falta saber quiénes vienen, qué preparación tienen, si tienen algún tipo de enfermedad como se ha podido comprobar que hay algunas personas que vienen enfermas o si son personas que vienen con antecedentes penales”, es decir, con lo del muro de hormigón que su partido propone levantar en Ceuta y Melilla no se acaba de identificar, pero sí con el resto del ideario cargado por el que VOX es considerado xenófobo, aunque él trata de negarlo.

Es más, López se pone a sí mismo como ejemplo, frente a lo “que se dice en algunos medios“, sobre las posturas de su formación en materia de inmigración; “se demuestra una vez más que este partido no promueve la xenofobia. Por ejemplo mi caso vengo de un pasado en Cruz Roja española en el tema de los inmigrantes, vamos, que lo volvería a hacer, no estoy en contra de la ayuda humanitaria a inmigrantes. Otro ejemplo en mi lista es Juan López, que es tripulante de la Salvamar Hamal (de la sociedad estatal de Salvamento Marítimo) del puerto de Motril, que está todos los días trayendo inmigrantes y que va en el número 4. Este partido promueve que la inmigración sea ordenada y controlada porque hay que saber quién entra y no podemos dejar que cada uno entre libremente como Pedro por su casa aprovechándose además las mafias de la inmigración” explica el candidato de VOX en conversación telefónica a la que le autorizan una vez pasadas las elecciones generales, aunque la entrevista se solicitó a inicios de abril, cuando visitamos la localidad granadina.

López en compañía de Ortega Smith, secretario general de VOX / Imagen publicada en Almuñecar Digital

“La inmigración no se va a poder eliminar de ninguna manera”

“Realmente la ayuda a inmigrantes no está enfocada a nada político, Cruz Roja es apolítica, el tema de por qué decido que Vox representa mis ideas es muy sencillo, la inmigración va a existir siempre, no se va a poder eliminar de ninguna manera, pero sí creo que debería ser controlada y no favoreciendo las mafias, la realidad muchas veces difiere de lo que algunos medios nos cuentan”, señala López que mezcla sus ideas más duras con otras propias de formaciones más abiertas, “muchas veces vienen así simplemente porque es más fácil que superar todos los trámites burocráticos para entrar al país, deberíamos llegar al punto de hacer esos trámites más correctos para que no se beneficien de estas acciones estas mafias“, las redes que se benefician del tránsito de inmigrantes por el estrecho son su gran obsesión en esta materia.

“Vamos! Hay imágenes que lo demuestran, en la que las mismas mafias que traían la droga a España velan ahora por coger la embarcación rápida , subir a los inmigrantes a bordo , subirlo en una de las mal llamadas pateras, a una goma, los llevan hacia fuera, llaman a Salvamento Marítimo, montan a la gente, esperan a que lleguen y los traen. Porque se han dado cuenta que ganan más dinero con eso que trayendo droga a España, entonces, hay que poner alguna barrera a eso y el partido que más apuesta por este tipo de barreras es Vox”, López asocia drogas, mafias y supuestas enfermedades con esos movimientos migratorios pero repite que “no” es xenófobo.

“Hacen falta” para la huerta

Más allá de su análisis de lo que se debería hacer sobre este tránsito de personas sobre el Mar de Alborán o el Puerto de la ciudad, con 9.400 migrantes desembarcados después de ser rescatados por Salvamento marítimo el año pasado (junto con Málaga y Tarifa donde más personas fueron llevadas tras ser rescatadas en patera en las costas españolas en 2018), en Motril hay una población inmigrante estable que trabaja las explotaciones de frutas tropicales que existen por toda la zona. De los 60.500 habitantes del municipio 6.641 son extranjeros, menos del 11 por ciento, pero la gran mayoría, sobre todo marroquíes y rumanos trabajan en las distintas explotaciones agrícolas de la zona.

Sobre los que recogen esas frutas de las que vive en buena medida la economía de Motril, López, que de hecho está trabajando ahora en el sector, sí es partidario, “la mano de obra hace falta, evidentemente, queremos que vengan pero de manera controlada” puntualiza.

A pesar de todo su discurso en esta materia sabe perfectamente que las competencias en materia de migraciones son estatales, por lo que asegura que sus ideas sobre los inmigrantes no serán su prioridad en campaña sino otras, “más relacionados con el desarrollo de nuestra ciudad, desde eliminación de zona azul, la bajada de impuestos, facilitar la constitución de empresas o eliminar el coche para el alcalde” enumera.

Vox, cuarta fuerza en Motril en las generales

En principio, el propio Miguel Ángel López no tiene unas expectativas muy altas para el domingo, “aunque nunca se sabe”. La referencia última son las recientes elecciones generales en las que Vox (con 4247) obtuvo en el municipio casi el 15 por ciento de los votos situándose como cuarta fuerza, por detrás de PSOE (9.724), PP (5.263) y Ciudadanos (4.687), pero solo a 1000 votos de los populares que fueron la segunda formación más votada. “Motril es muy complejo, somos 10 fuerzas políticas que competimos por la alcaldía, esto es muy diferente a las nacionales pero según nuestro analista nos da entre uno y dos concejales que podríamos sacar a pesar de que somos los grandes desconocidos” prevé López.

Sorpresa en Motril, ejemplo de sensibilización en materia de inmigración y derechos humanos

Un movimiento vecinal solidario consolidado. Grupos de profesores implicados en formar en diversidad en sus colegios. Trabajadores y voluntarios de ONG concienciados y experimentados, que forman a otros en distintos puntos de España en materia migratorio. Es el Motril mayoritario, en el que tanto ha sorprendido que el discurso xenófobo haya acabado inoculando en parte de la población del municipio.

Ese músculo asociativo surge en buena medida de la cuna en la que se han convertido las jornadas “Derechos humanos y migraciones” de Motril, organizadas por la UNED y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de las más antiguas de España en materia de formación y sensibilización sobre esta materia, desde que nacieron en mayo de 2002. Una cita con gran prestigio académico y social que promueven también desde la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Asociación "Derechos Humanos e Inmigración de Motril" y la Fundación Abogacía Española.

“Las jornadas arrancaron fundamentalmente por una preocupación que había en la costa de Granada frente a dos modelos que estaban resultando perjudiciales. Por un lado estaba el modelo de El Ejido, por otro lado el modelo Marbella. Bueno, todos sabemos cómo han terminado esos esos modelos y se trataba de mantener una costa con principios democráticos, con inserción y sobre todo con una cuestión fundamental, que era lo que se planteaba la sociedad de aquí, es decir, que con reconocimiento y con inclusión se vivía mucho mejor que con violencia y con exclusión” recuerda a la SER Luis Carlos Nieto, el juez creador y alma mater de estos encuentros.

Hace solo unas semanas, en su XVI edición, han desfilado por ellas desde magistrados de la Audiencia Nacional, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, algunas de las mejores letradas de España en materia de asilo y extranjería o destacados defensores de derechos humanos, entre los que era la comidilla la sorpresa al conocer el perfil del candidato de VOX al municipio.

“No hay datos que demuestren que las migraciones no sean positivas”

“El problema es que ese discurso se está expandiendo a todos los partidos políticos y eso es lo más grave” alerta Nieto para referirse a la irrupción de las ideas más intransigentes sobre inmigración a la ciudad granadina y en el resto de Andalucía y de España, ”en estos momentos, la situación pasa de unas sociedades, unas culturas, que tradicionalmente han sido muy hospitalarios, Andalucía ha sido zona de solidaridad fundamentalmente y en estos momentos hay una presión sobre estos principios de solidaridad ,sobre estos principios de generosidad ,que vienen determinados por una nueva situación. Esta nueva situación no aporta datos sobre que las migraciones no sean positivas, no aportan datos sobre todas las cuestiones que están sucediendo y aquello de lo que se ha beneficiado esta sociedad a través de las migraciones, sino que se basan en impresiones, en conclusiones sin aportar nada más. Lo que crea es un clima en el que se busca una especie de chivo expiatorio, una persona a la que se pueda imputar, a la que se pueda achacar, la situación en la que realmente la crisis económica ha dejado a muchas familias” argumenta.

Luis Carlos Nieto reclama volver al respeto a la justicia como base para tratar a las personas que migran, “situar en el centro del debate los derechos humanos y en estos momentos concretos el derecho a la vida. La frontera europea se ha convertido en una frontera muy mortífera y eso no lo podemos permitir desde aquí. Es decir, estamos en el Mediterráneo que es el mar donde las primeras culturas se empiezan a plantear las cuestiones esenciales: la vida, el amor o la muerte y no podemos permitir que esto se convierta en un mar de tragedia, en un mar de exclusión y en una frontera mortífera” concluye.

“El miedo hace que la gente sea más manipulable”

“El contexto desde el inicio de las jornadas, cuando no llegaban tantas personas en patera, ha cambiado. Ahora ese incremento, especialmente en los últimos años, unas 10000 personas el año pasado, más el anuncio de crear un Centro de Internamiento en Motril, sumado al discurso auspiciado por los medios de comunicación, ha acabado creando un miedo que se ha traducido en cierto rechazo a las personas que llegan de fuera, fruto del desconocimiento, pero al final el miedo hace que la gente se convierta en fácilmente manipulable, y eso es peligroso”, afirma Gerardo Esteva, es coordinador de las jornadas desde el año 2007 cuando empezó a ayudar a Nieto en la organización.

Ante el auge de ideas de rechazo hacia los inmigrantes este abogado no esconde que le “causa mucha impotencia. Nosotros podemos llegar hasta donde podemos, tratamos por ejemplo, que vengan estudiantes de institutos o colegios pero no siempre lo conseguimos, es muy importante que los niños sepan la realidad de las cosas” advierte Esteva.

“Preocupa. La verdad es que no esperaba esta situación. Los que hemos crecido en democracia no nos imaginábamos este retroceso. Pero cada vez soy más consciente que cuando no se trabaja o se sensibiliza como consecuencia de ello, con el trasfondo del miedo, se genere ese rechazo a la gente que viene de fuera, en definitiva a la gente pobre, aunque luego no se quedan aquí. Hay que recordar que se van a otras zonas o a otros países, es importante que todos sepamos que el 99 por ciento de esas personas no se quedan aquí, van fundamentalmente a terceros países de la Unión Europea como Francia o Alemania” añade el coorganizador de las jornadas.

“Se mueven en las redes sociales creando xenofobia”

“A mí me sorprende, porque aquí no se han dado situaciones difíciles en las que los migrantes hayan “invadido el espacio” como dicen ellos, de los que ya estamos aquí, o “estos derechos son nuestros”, pero, lo cierto es que están ahí esos votos, la verdad es que mucha gente que piensas que en ningún momento puedan ser votantes de Vox son votantes de Vox, las razones? Yo creo que ni ellos mismos lo saben” explica Antonia Franco Muñoz , del colectivo ciudadano Emergencia frontera sur Motril.

Para esta veterana de los movimientos sociales “ellos (Vox) se mueven en las redes sociales creando ese sentimiento xenófobo, `que son personas que vienen a invadir´ y a `quedarse con el pan de sus hijos´, es pura xenofobia” denuncia.

Explica que del movimiento vecinal contra la instalación del CIE en Motril, que se creó para que no existiera ese tipo de centros porque consideraban que a los inmigrantes no hay que encerrarles en ellos, aprovecharon algunos para transformarlo en una plataforma anti inmigrantes, “algunos de los integrantes de la lista de Vox al ayuntamiento formaron parte de aquel movimiento” explica Franco Muñoz. “Se creó una página `Motril dice No´ en la que vertían un sentimiento de xenofobia y de ir en contra de las personas que estaban migrando y que transitaban por nuestra ciudad para luego seguir a otro lado” detalla.

Son las dos caras de Motril frente a la ola xenófoba que recorre España y Europa al borde de unas nuevas elecciones municipales y comunitarias. La de la ciudad pionera en materia de formación y sensibilización, gracias a los movimientos ciudadanos, a Nieto o a Esteva y la de las contradicciones, como que un ex integrante de Cruz Roja que ayudó a miles de inmigrantes encabece ahora una lista electoral que promueve el rechazo hacia ellos. Es la paradoja en la que viven buena parte de las sociedades de este lado del mundo desarrollado.