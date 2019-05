El Foro Europeo de la Discapacidad se pronuncia sobre el final de 'Juego de Tronos'

Atención, en el siguiente artículo encontrarás información sobre el último capítulo de Juego de Tronos. Por esa misma razón, si todavía no lo has visto, te recomendamos que no sigas.

Ya han pasado dos días desde que HBO publicara el capítulo final de Juego de Tronos y las opiniones en torno al final de la serie continúan. Mientras que los detractores del episodio critican el tratamiento que se le ha dado a algunos de los personajes a lo largo de esta última temporada, los seguidores que estaban a favor del final aseguran que David Benioff y D.B.Weiss han cerrado perfectamente cada una de las historias principales de la serie.

Entre las distintas críticas vertidas durante las últimas horas podemos encontrar la del Foro Europeo de la Discapacidad, que se ha pronunciado en su página web sobre el final de la serie y, por consiguiente, sobre el nombramiento de Bran Stark como el nuevo Rey de los Seis Reinos que tenía lugar durante los últimos instantes del capítulo.

Desde Bran Stark a Tyrion Lannister

Todo ello a través del Foro de Poniente de la Discapacidad, la organización que representa a las personas con discapacidad de los Siete Reinos: "El Foro de Poniente de la Discapacidad celebra el nombramiento del Rey Bran Stark para ocupar el primer puesto del reino. Esperamos que tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad en la agenda política de Poniente".

Por otro lado, la organización espera que el nombramiento Tyrion Lannister como Mano del Rey pueda reforzar la diversidad en los cargos públicos, representando diferentes discapacidades al mando de los Seis Reinos: "Las personas con discapacidades pueden desplegar todo su potencial gracias al Rey Bran y alcanzar aún más capacidades e importantes cargos administrativos".

La Ley de Accesibilidad de Poniente

A continuación, y después de recordar que la guerra ha dejado más personas con discapacidad que nunca, la organización pide que se respeten sus derechos humanos: "Nadie puede quedarse atrás. El Rey Bran, Tyrion y Jaime Lannister fueron fundamentales a la hora de salvar Poniente. Esto muestra el potencial perdido por la falta de participación política".

Por todo ello, el foro le pide al Rey Bran que adopte una Ley de Accesibilidad en todo el continente: "Con la mayoría de las ciudades destruidas, es el momento idóneo para que los Seis Reinos se aseguren que no haya tantas escaleras y callejones estrechos, aobgamos por pueblos y ciudades más accesibles". Por último, el comunicado condena el apodo que se le ha otorgado a Bran (Bran The Broken, Bran el tullido en castellano) y propone cambiarlo por Bran with a break (Bran con una rotura).